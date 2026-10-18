به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، خالد رحمانی با تشریح آخرین وضعیت منابع و ذخایر آبی سد مهاباد گفت: حجم فعلی آب سد مهاباد در حال حاضر نزدیک به ۷۹ میلیون مترمکعب است که این رقم در مدت مشابه سال گذشته حدود ۵۰ میلیون مترمکعب ثبت شده بود که نشان‌دهنده بهبود وضعیت ذخایر آبی سد است.

وی با اشاره به وضعیت ورودی و خروجی آب سد افزود: میزان ورودی آب به سد هم در سال جاری و هم در مدت مشابه سال گذشته در این مقطع زمانی صفر بوده و در حال حاضر خروجی آب نیز ۱.۱ مترمکعب بر ثانیه جریان دارد.

مدیر امور منابع آب مهاباد در خصوص برنامه‌ریزی برای بخش کشاورزی تصریح کرد: بر اساس مصوبات و برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، از دهه نخست آبان‌ماه امسال، میزان ۵ میلیون مترمکعب از آب سد مهاباد برای انجام کشت پاییزه در اختیار کشاورزان عزیز قرار خواهد گرفت تا دغدغه‌ای برای تامین آب اراضی خود در آغاز فصل کشت نداشته باشند.