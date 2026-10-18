سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گفت: هوشمندسازی فرایندها، پیش‌بینی نوسانات بازار محصولات کشاورزی و تکمیل زنجیره ارزش از اولویت‌های تحول این سازمان است.



به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، پیمان اسکندری در مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، نوسازی ساختارها، استقرار نظام مدیریت داده‌محور و تقویت نقش اجرایی تشکل‌های روستایی و کشاورزی را از برنامه‌های اصلی این سازمان برشمرد.

وی با تأکید بر ضرورت عبور از روش‌های سنتی مدیریت اظهار کرد: تأمین امنیت غذایی و پاسخ‌گویی به نیاز‌های بخش کشاورزی، مستلزم توسعه زیرساخت‌های اطلاعاتی و برنامه‌ریزی دقیق برای مدیریت تولید، تأمین و توزیع محصولات است.

اسکندری با اشاره به ضرورت هماهنگی میان تولید و تقاضا گفت: مدیریت بازار محصولات کشاورزی نباید به اقدامات مقطعی پس از بروز مازاد یا کمبود محدود شود، بلکه باید بر اساس اطلاعات تولید، پیش‌بینی عرضه و برآورد تقاضا، از ماه‌ها پیش برنامه‌ریزی شود.

وی افزود: تدوین تقویم سالانه تولید و برنامه تنظیم بازار با همکاری بخش‌های تخصصی زراعت و باغبانی می‌تواند از نوسانات مقطعی، تحمیل هزینه‌های اضافی و اتلاف منابع جلوگیری کند.

سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، هوشمندسازی و استفاده از سامانه‌های اطلاعاتی را از الزامات افزایش کارآمدی این سازمان دانست و اظهار کرد: ترکیب تجربه کارشناسان با ظرفیت بانک‌های اطلاعاتی وزارت جهاد کشاورزی می‌تواند سرعت تصمیم‌گیری، شفافیت و بهره‌وری را افزایش دهد.

وی تأمین و توزیع نهاده‌های کشاورزی، سوخت و آرد در مناطق روستایی را از مأموریت‌های مستمر این سازمان برشمرد و افزود: تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی و کاهش واسطه‌گری غیرضروری باید با هدف افزایش سهم کشاورزان از ارزش افزوده در اولویت قرار گیرد.

اسکندری با تأکید بر ضرورت تقویت نقش تشکل‌ها گفت: اتحادیه‌ها و تشکل‌های روستایی و کشاورزی باید مسئولیت بیشتری در تأمین نهاده‌ها، ساماندهی بازار، صادرات و مدیریت زنجیره تأمین بر عهده بگیرند.

وی واگذاری مسئولیت‌های اجرایی به تشکل‌ها را نیازمند نظارت مؤثر دانست و افزود: توسعه سامانه‌های نظارتی و تقویت کمیسیون‌های استانی و شهرستانی می‌تواند به افزایش شفافیت و صیانت از سلامت اقتصادی شبکه تعاونی‌ها کمک کند.

سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران همچنین با قدردانی از خدمات مدیران پیشین، بر حفظ سرمایه انسانی و استفاده از تجربیات آنان تأکید کرد.

در این مراسم، آقای لطفی نیز به‌عنوان عضو هیئت‌مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران منصوب شد.