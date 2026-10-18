معاون دادستان مرکز خوزستان از کشف و ضبط یک هزار و ۵۴۵ قوطی و بطری مشروبات الکلی خارجی از منزل یک متهم و توقیف یک دستگاه خودرو در این پرونده خبر داد.

کشف و ضبط بیش از هزار و ۵۴۵ قوطی و بطری مشروبات الکلی خارجی در اهواز

کشف و ضبط بیش از هزار و ۵۴۵ قوطی و بطری مشروبات الکلی خارجی در اهواز

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حمید ناصری اظهار داشت: در پی اقدامات قضایی و انتظامی، از منزل یک متهم تعداد یک هزار و ۵۴۵ عدد انواع مشروبات الکلی خارجی کشف و ضبط شد. این محموله شامل ۱۴۸۰ عدد قوطی و ۶۵ بطری شیشه‌ای از انواع مشروبات الکلی خارجی بوده است.

وی با اشاره به توقیف یک دستگاه خودرو در این عملیات افزود: متهم با صدور قرار تأمین کیفری متناسب روانه زندان شد و پرونده در حال حاضر در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد.

معاون دادستان مرکز خوزستان با تأکید بر صیانت از سلامت روانی و اخلاقی جامعه تصریح کرد: دستگاه قضایی با قاطعیت و بدون اغماض با قاچاق، توزیع و خرید و فروش مشروبات الکلی برخورد خواهد کرد.