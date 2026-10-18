



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، محمدحسن اسدی، شهردار شیراز، در صحن شورای اسلامی شهر شیراز با تشریح عملکرد چهارساله مدیریت شهری، از تعریف نزدیک به ۳ هزار پروژه عمرانی در این دوره خبر داد و گفت: بخش قابل‌توجهی از این پروژه‌ها به پایان رسیده و سایر طرح‌ها نیز در مراحل اجرا قرار دارند.

محمدحسن اسدی در صحن شورای اسلامی شهر شیراز با ارائه گزارشی از عملکرد چهار سال گذشته شهرداری اظهار کرد: در این دوره، اقدامات گسترده‌ای در حوزه‌های عمرانی، زیست‌محیطی، حمل‌ونقل عمومی، توسعه فضای سبز و محرومیت‌زدایی انجام شده است.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه محیط زیست افزود: نزدیک به چهار مترمربع به سرانه فضای سبز شهر اضافه شده و حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار نهال و ۱۸ میلیون بذر نیز کاشته شده است. همچنین تملک باغات، توسعه فضای سبز و اجرای طرح‌های مدیریت پسماند از دیگر اقدامات این دوره بوده است.

شهردار شیراز با اشاره به توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی بیان کرد: آغاز عملیات اجرایی چهار خط مترو در یک دوره چهارساله، از اقدامات مهم مدیریت شهری است؛ پروژه‌هایی بزرگ و پرهزینه که نقش مهمی در آینده حمل‌ونقل شهر خواهند داشت.

اسدی ادامه داد: یکی از پروژه‌های مهم در دست اجرا، خط ۴ مترو است که اتصال آن به شبکه مترو از محدوده چهارراه زند تا مقابل حرم مطهر در دستور کار قرار دارد و امیدواریم این مسیر در سال آینده به بهره‌برداری برسد.

وی همچنین از اجرای پروژه‌های متعدد عمرانی شامل تقاطع‌های غیرهمسطح، زیرگذرها، روگذر‌ها و عملیات آسفالت معابر خبر داد و گفت: در این دوره، پیاده‌راه‌های مختلفی به بهره‌برداری رسیده و ۳۲ کیلومتر مسیر دوچرخه‌سواری نیز اجرا شده است.

شهردار شیراز با تأکید بر توجه ویژه به مناطق کم‌برخوردار شهر تصریح کرد: در این دوره، طرح‌های محرومیت‌زدایی، محله‌محوری و مسجد‌محوری با جدیت دنبال شد و توسعه سالن‌های ورزشی، احداث ایستگاه‌های آتش‌نشانی و تأمین ماشین‌آلات عمرانی، خدمات شهری و تجهیزات موردنیاز در شرایط بحرانی نیز در دستور کار قرار گرفت.

اسدی، خدمت‌رسانی به شهروندان، تسریع در انجام امور مردم، توسعه سرمایه‌گذاری و تحقق بودجه مصوب را از دیگر محور‌های عملکرد شهرداری برشمرد و افزود: در برخی شاخص‌ها، میزان تحقق برنامه‌ها به صددرصد و حتی بیش از آن رسیده است.

وی در پایان با اشاره به تداوم اجرای طرح‌های توسعه شهری خاطرنشان کرد: هدف مدیریت شهری، پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای و ارائه خدمات بهتر به شهروندان است تا با تکمیل پروژه‌ها، زمینه ارتقای کیفیت زندگی و توسعه متوازن در مناطق مختلف شیراز فراهم شود.