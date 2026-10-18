به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، حجت‌الاسلام‌والمسلمین موسی‌پور نماینده ولی‌فقیه و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، در پیامی به مهرداد اخلاقی انتصاب وی را به مسئولیت خطیر وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح تبریک گفت.

متن پیام به این شرح است:

برادر ارجمند، جناب آقای مهرداد اخلاقی

وزیر محترم دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح

رأی اعتماد قاطع نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به جنابعالی برای تصدی مسئولیت خطیر وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح، جلوه‌ای از اعتماد به شایستگی، تجارب و توانمندی‌های جنابعالی و پشتوانه‌ای ارزشمند برای ادامه مسیر پرافتخار تقویت اقتدار دفاعی و بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران است. وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح، سنگر راهبردی صیانت از امنیت و استقلال کشور و عرصه‌ای است که مجاهدت‌های خاموش و خستگی‌ناپذیر فرزندان این مرز و بوم، پشتوانه اقتدار امروز ایران اسلامی را رقم زده است.

در این میان، یاد و نام شهید والامقام سرلشکر خلبان دکتر عزیز نصیرزاده، وزیر شهید دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح، که عمر پربرکت خویش را در مسیر اعتلای توان دفاعی و خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی سپری کرد، برای همیشه در حافظه ملت ایران و تاریخ پرافتخار نیرو‌های مسلح ماندگار خواهد بود. تداوم راه این شهید عزیز و دیگر شهدای والامقام عرصه دفاع و اقتدار، مستلزم صیانت از دستاورد‌های ارزشمند آنان، تقویت توانمندی‌های دفاعی و فناورانه و گشودن افق‌های نوین در مسیر خودکفایی و بازدارندگی است؛ مأموریتی خطیر که امروز بر دوش جناب‌عالی قرار گرفته است.

بی‌تردید در شرایط حساس کنونی کشور، انتظار می‌رود با اتکال به خداوند متعال، بهره‌گیری از ظرفیت عظیم نخبگان و دانشمندان کشور و با تکیه بر تجارب ارزشمند نیرو‌های مسلح و صنعت دفاعی، گام‌های بلند و ماندگاری در مسیر ارتقای اقتدار دفاعی، تعمیق خودکفایی، شتاب‌بخشی به پیشرفت‌های علمی و فناورانه و تحکیم قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران برداشته شود.

اینجانب ضمن تبریک صمیمانه این انتخاب شایسته، از درگاه حضرت حق، توفیق جنابعالی را در انجام این مسئولیت خطیر و ادامه راه پرافتخار شهدای دفاع و امنیت، به‌ویژه شهید عزیز سرلشکر نصیرزاده، مسئلت دارم و امیدوارم در پرتو عنایات حضرت ولی‌عصر (عج) و رهنمود‌های حکیمانه حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای (مدظله العالی) رهبر معظم انقلاب اسلامی، شاهد عزت، سربلندی و اقتدار روزافزون ایران اسلامی باشیم.

محمدحسین موسی‌پور

نماینده ولی‌فقیه و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی