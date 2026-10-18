به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ سرهنگ موسی بزرگی رئیس پلیس راه استان سمنان گفت: تیم گشت کنترل نامحسوس ستاد پلیس راه، یک دستگاه کشنده حامل گازوییل را که در محور بزرگراه امام‌رضا (ع) و در محدوده گردنه آهوان در حال ارتکاب تخلفات متعدد بود، شناسایی کرد.

وی افزود: پس از توقف این وسیله نقلیه مشخص شد رانندگی یک کودک ۱۲ ساله بوده است. وی با بیان اینکه این اقدام علاوه بر تخلف، تهدید جدی برای ایمنی تردد در محور‌های مواصلاتی استان محسوب می‌شود گفت: پرونده تخلفات این وسیله نقلیه تشکیل و موضوع برای رسیدگی قانونی به مرجع قضایی ارجاع شد.

سرهنگ بزرگی در پایان از رانندگان و مالکان ناوگان حمل‌ونقل خواست با رعایت مقررات، از سپردن وسیله نقلیه به افراد فاقد صلاحیت خودداری کنند و افزود: پلیس راه با استفاده از گشت‌های نامحسوس و سامانه‌های هوشمند، برخورد با تخلفات حادثه‌ساز را با جدیت دنبال می کند.