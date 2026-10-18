تیم فوتبال چادرملوی اردکان در مصاف با ذوب آهن اصفهان به برتری رسید و به رده هشتم جدول صعود کرد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، از هفته نهم لیگ برتر تیم چادر ملوی اردکان عصر امروز در اصفهان به مصاف ذوب آهن این شهر رفت که اردکانی‌ها با نتیجه ۲ بر ۱ توانستند ۳ امتیاز بازی را از آن خود کنند.

عقیل عنافچه در دقیقه ۵۹ و محمد طه طباطبایی در دقیقه ۷۰ گل‌های پیروزی بخش چادرملو را به ثمر نشاندند.

محمد قائد رحمتی نیز در دقیقه ۶۷ تک گل ذوب آهن را به ثمر نشاند.

تیم چادر ملوی اردکان با این پیروزی ۱۲ امتیازی شد و به رده هشتم جدول صعود کرد.