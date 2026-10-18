استاد ناصر بهرامی دیزیچه شاعر، مستند ساز و از قدیمی‌ترین هنرمندان استان اصفهان در سن ۷۷ سالگی در گذشت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ پیکر این هنرمند امروز از مسجد جامع شهر دیزیچه مبارکه تا آرامستان این شهر تشییع و در قطعه ایثارگران به خاک سپرده شد.

وی زاده ۱۳۲۸ خورشیدی در مسجد سلیمان و از پدر و مادری با تبار اصفهانی بود.

بهرامی فراگرفتن آواز را نخست از پدر و بعد‌ها بصورت علمی از استاد شادروان جلال تاج اصفهانی در مرکز فرهنگی رادیو و تلویزیون اصفهان آموخت.

استاد ناصر بهرامی پس از فراغت از تحصیلات متوسطه و عالی، آموزگاری و دبیری پیشه کرد و همچنین دانستنی‌های خود در رشته مکانیک را در اختیار نظامیان کشور قرار داد.

با پیروزی انقلاب و آغاز تجاوز ارتش بعثی عراق به خاک میهن، ناصر بهرامی به هوانیروز اصفهان منتقل شد تا جنگ ناخواسته، او را با چشم شیشه‌ای یا دوربین فیلم برداری آشنا کند و به عنوان خبرنگار و تصویر بردار به جایی بَرَد که برخلاف طبع شاعرانه اش شاهد پرپر شدن لاله‌های میهن باشد و آنان را در تاریخ به ثبت برساند.

چهره ماندگار در ادبیات و هنر نیرو‌های مسلح در سال ۱۳۹۱، مولف چندین جلد کتاب از جمله سینه سرخان دیار من، هلی شات، دلربایی و مثنوی پرواز بود.

شاعری، ترانه سرایی، مستندسازی، آواز و موسیقی و کارگردانی از افتخارات گرانبهای استاد ناصر بهرامی بود.