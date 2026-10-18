محمود ژولیده، جانباز دفاع مقدس و شاعر آیینی، در مراسم رونمایی از کتاب شاخه طوبی در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما افزود: «شاخه طوبی» حاصل بیش از بیست سال از حدود چهل سال فعالیت من در عرصه شعر اهل‌بیت (ع) است و هنوز هم اشعاری دارم که در این کتاب منتشر نشده‌اند؛ و‌ی افزود: گردآوری این مجموعه از حدود شش تا هفت سال پیش با تلاش جمعی از دوستان آغاز شد و سرانجام به همت انتشارات مؤسسه قدیم‌الاحسان به چاپ رسید.

ژولیده درباره نام‌گذاری این کتاب نیز گفت: «شاخه طوبی» دو معنا برای من دارد؛ نخست، ارادت به حضرت فاطمه زهرا (س)، مادر سادات و مادر اهل‌بیت (ع)، و دوم، ادای احترام به مادرم که نامشان طوبی بود.

این شاعر آیینی با اشاره به نقش مادرش در شکل‌گیری ذوق هنری او ادامه داد: مادرم مداح، روضه‌خوان، معلم قرآن و دارای ذوق شعری بودند و در مسیر شعر و شاعری من نقش مهمی داشتند. انتخاب این نام، ادای احترام به ایشان و ابراز ارادت به حضرت زهرا (س) است.

ژولیده با بیان اینکه شعرهایش را از دوران نوجوانی آغاز کرده است، درباره نخستین تجربه‌های شعری خود در دوران دفاع مقدس گفت: شهادت و دوری از همرزمانی که ماه‌ها و سال‌ها در کنارشان زندگی کرده بودیم، تأثیر عمیقی بر روحیه ما داشت. بسیاری از اشعار آن دوران در فراق شهدا سروده شد و بعد‌ها در سنگرها، مراسم تشییع و مجالس بزرگداشت شهدا به وسیله مداحان خوانده شد.

او با اشاره به استقبال مداحان از اشعارش افزود: استاد حاج منصور ارضی از جمله مداحانی هستند که بیشترین اشعار من را خوانده‌اند و شنیدن اشعارم در مجالس اهل‌بیت (ع) برایم بسیار ارزشمند است.

این شاعر آیینی همچنین به خاطره شعرخوانی در محضر رهبر شهید در سال ۱۳۸۸ اشاره کرد و گفت: در آن دیدار، قصیده‌ای در مدح و منقبت حضرت فاطمه زهرا (س) خواندم که به فضائل و حماسه‌آفرینی‌های ایشان و خطبه تاریخی‌شان می‌پرداخت. این شعر با استقبال روبه‌رو شد و تحسین ایشان را به همراه داشت.

ژولیده در پایان با اشاره به سروده‌های خود در فراق رهبر شهید گفت: در این دوران، اشعار متعددی در قالب مدح، مرثیه و رجز سروده‌ام.

کتاب «شاخه طوبی» نخستین مجموعه رسمی و مستقلی است که اشعار محمود ژولیده را یکجا گردآوری کرده است.