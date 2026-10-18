طرح «خانه امید» با هدف خانه‌دار شدن کارگران دهک‌های یک تا چهار، امکان بهره‌مندی از زمین رایگان، پروانه ساخت و انشعابات رایگان را فراهم کرده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در راستای حمایت از اقشار کم‌درآمد و تسهیل فرآیند تأمین مسکن برای نیروی کار، طرح ویژه «خانه امید» با هدف خانه‌دار کردن کارگران دهک‌های یک تا چهار کشور، فرصت‌های بی‌نظیری را برای بهبود معیشت و رفاه اجتماعی فراهم می‌آورد.

مدیرکل تأمین سرمایه و امور بین‌الملل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور گفت: در این طرح با هدف حمایت حداکثری از کارگران و اقشار آسیب‌پذیر، امکان بهره‌مندی از زمین رایگان، پروانه ساخت و انشعابات رایگان فراهم شده است.

محمدحسین افتخار افزود: این طرح شامل تسهیلات بانکی با نرخ سود بسیار پایین (۴ درصد) تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان و همچنین وام‌های مسکن تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان می‌باشد که برای گروه‌های هدف بسیار مقرون‌به‌صرفه طراحی شده است.

او گفت: در بخش حمایت از صنایع، از فعالان اقتصادی و صنایع دعوت شده است تا در این طرح طبق سیاست‌های حمایتی، صنایع و بنگاه‌هایی که در فرآیند خانه‌دار کردن کارگران خود مشارکت کنند، از مشوق‌های مالیاتی قدرتمندی برخوردار خواهند بود؛ به گونه‌ای که ۵۰ درصد از میزان کمک‌های انجام شده به این طرح، از طریق معافیت یا تخفیف‌های مالیاتی جبران خواهد شد.

افتخار افزود: این اقدامات در راستای سیاست‌های دولت برای کاهش شکاف اجتماعی و تضمین حق مسکن برای تمامی طبقات جامعه، به‌ویژه کارگران و اقشار کم‌درآمد، صورت می‌گیرد.