به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ تیم فوتبال ذوب‌آهن در چارچوب هفته نهم لیگ برتر از ساعت ۱۵:۳۰ امروز در ورزشگاه فولادشهر میزبان چادرملو اردکان بود.

در نیمه نخست این دیدار با وجود آنکه هر دو تیم موقعیت‌هایی روی دروازه ایجاد کردند، اما با تساوی بدون گل راهی رختکن شدند.

در نیمه دوم و در دقیقه ۵۹ بازی چادرملو با گل عقیل عنافچه با یک گل از گاندو‌ها پیشی گرفت، اما ذوبی‌ها در دقیقه ۶۷ بازی موفق شدند با گل محمود قائد رحمتی به تساوی یک بر یک برسند.

این تساوی خیلی پایدار نبود و ذوبی‌ها گل دوم را از چادر ملو در دقیقه ۷۰ با شوت محمدطا‌ها طباطبایی دریافت کردند.

با این نتیجه ذوب آهن با ۷ امتیاز در جایگاه چهاردهم لیگ قرار دارد و چادر ملو با ۱۲ امتیاز در جایگاه هشتم لیگ است.