رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با تأکید بر نقش شورا‌های اسلامی در جلب مشارکت مردم برای حفاظت از طبیعت گفت: صیانت پایدار از منابع طبیعی به تصمیم‌گیری مسئولانه، توجه به معیشت جوامع محلی و همکاری میان دستگاه‌های اجرایی و مردم نیاز دارد.



به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، رضا افلاطونی در پنجاه‌وسومین اجلاس شورای عالی استان‌ها با اشاره به ظرفیت شورا‌های اسلامی برای تقویت مشارکت عمومی در حفاظت از منابع طبیعی اظهار کرد: حدود ۱۳۵ میلیون هکتار از مساحت ۱۶۵ میلیون هکتاری کشور را عرصه‌های منابع طبیعی تشکیل می‌دهد که سرمایه‌ای ملی و بین‌نسلی است و حفاظت از آن مسئولیتی مشترک میان حاکمیت و مردم به شمار می‌رود.

او با بیان اینکه توسعه اقتصادی و اجرای طرح‌های عمرانی نباید به تخریب منابع طبیعی منجر شود، افزود: در اجرای پروژه‌های زیرساختی باید هزینه‌های زیست‌محیطی نیز در کنار هزینه‌های اقتصادی مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه تغییر مسیر یک پروژه یا استفاده از روش‌های جایگزین، حتی با هزینه بیشتر، می‌تواند از تخریب گسترده عرصه‌های طبیعی جلوگیری کند.

آبخیزداری؛ راهکاری برای کاهش خسارت سیلاب

رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، آبخیزداری را از ابزار‌های مهم مدیریت پایدار سرزمین دانست و گفت: اجرای این طرح‌ها در کنترل رواناب، کاهش خطر سیلاب و جلوگیری از فرسایش خاک مؤثر است؛ اما موفقیت آنها به مشارکت مردم در برنامه‌ریزی، اجرا و نگهداری طرح‌ها وابسته است.

افلاطونی با تأکید بر ضرورت توجه به معیشت جوامع محلی افزود: حفاظت پایدار از جنگل‌ها و مراتع زمانی محقق می‌شود که مردم در کنار مسئولیت‌پذیری در قبال منابع طبیعی، از فرصت‌های اقتصادی سازگار با محیط‌زیست نیز برخوردار باشند.

او از اجرای برنامه‌های مدیریت پایدار جنگل در ۱۰۴ حوزه آبخیز در سه استان شمالی کشور و اجرای برنامه‌های جنگلداری اجتماعی در زاگرس خبر داد و اظهار کرد: شورا‌های اسلامی می‌توانند با شناسایی ظرفیت‌های محلی، ارتباط میان مردم، دستگاه‌های اجرایی و مجریان طرح‌ها را تقویت کنند.

نقش شورا‌ها در توسعه فضای سبز و درختکاری

معاون وزیر جهاد کشاورزی، توسعه زراعت چوب با استفاده از پساب، ایجاد پارک‌های زندگی و پارک‌های آبخیز را از ظرفیت‌های پیوند حفاظت از منابع طبیعی با بهبود کیفیت زندگی شهروندان برشمرد.

او همچنین با اشاره به ادامه اجرای طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت گفت: اجرای چنین برنامه گسترده‌ای به مشارکت مردم، نهاد‌های محلی، دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های مردم‌نهاد نیاز دارد و شورا‌های اسلامی می‌توانند در شناسایی عرصه‌های مناسب، جلب مشارکت شهروندان و مراقبت از نهال‌های کاشته‌شده نقش مؤثری ایفا کنند.

افلاطونی افزود: نقش شورا‌ها نباید به پیگیری امور عمرانی و خدمات شهری محدود شود؛ این نهاد‌ها با توجه به ارتباط مستقیم با مردم و شناخت مسائل محلی می‌توانند در افزایش آگاهی عمومی درباره اهمیت آب، خاک، جنگل و مرتع و پیشگیری از تخریب عرصه‌های طبیعی مؤثر باشند.

شفاف‌سازی خدمات زمین با پنجره واحد

رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در ادامه، پنجره واحد زمین را از اقدامات مرتبط با تسهیل و شفاف‌سازی فرایند‌های ارائه خدمات در حوزه زمین دانست و گفت: ساماندهی فرایند‌ها و دسترسی شفاف‌تر به خدمات می‌تواند به بهبود مدیریت زمین و کاهش زمینه بروز تخلفات کمک کند.

افلاطونی در پایان با تأکید بر ضرورت تقویت همکاری سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با شورا‌های اسلامی و نهاد‌های محلی خاطرنشان کرد: حفاظت و احیای منابع طبیعی به هم‌افزایی میان سیاست‌گذاری ملی و اقدام محلی نیاز دارد و شورا‌ها می‌توانند حلقه اتصال تصمیم‌های حاکمیتی با نیاز‌ها و مشارکت مردم در شهر‌ها و روستا‌ها باشند.

در پایان این اجلاس، رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور به پرسش‌های اعضای شورای عالی استان‌ها درباره مسائل و چالش‌های حوزه منابع طبیعی پاسخ داد.