حادثه تلخ ریزش بخشی از یک مدرسه در حال ساخت در مهاباد که هفته گذشته به مصدومیت چهار کارگر انجامید، زنگ خطری جدی برای مقوله ایمنی در کارگاه‌های ساختمانی است؛ آماری که نشان می‌دهد نزدیک به ۴۰ درصد از کل حوادث ناشی از کار در این شهرستان متعلق به بخش ساختمان است.

اول ایمنی، بعد کار؛ شعاری که زیر آوار بی‌احتیاطی ماند

اول ایمنی، بعد کار؛ شعاری که زیر آوار بی‌احتیاطی ماند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، گاهی تنها یک لحظه غفلت یا چشم‌پوشی از اصول فنی کافی است تا زندگی یک خانواده در چند ثانیه زیر و رو شود. حوادث کار اگرچه در تقویم رویداد‌های روزمره به سادگی ثبت و فراموش می‌شوند، اما رنج و پیامد‌های جبران‌ناپذیر آن تا سال‌ها بر دوش خانواده‌ها و جامعه باقی می‌ماند. این در حالی است که اصل طلایی «اول ایمنی، بعد کار» در بسیاری از پروژه‌ها همچنان در حد یک شعار روی کاغذ باقی می‌ماند.

در جریان تهیه این گزارش، کارگران و شاغلان در طرح های ساختمانی از واقعیت‌های تلخ محیط کار می‌گویند. یکی از کارگران با روایت حادثه خطرناک سقوط از داربست تاکید می‌کند که ایمنی در کار تنها یک توصیه ساده نیست، بلکه خط قرمز میان حیات و ممات است؛ اصلی که اگر جدی گرفته نشود، فجایع جبران‌ناپذیری رقم می‌زند.

برای پیشگیری از تکرار حوادث ساختمانی، زنجیره‌ای از مسئولیت‌ها بر عهده ارگان‌ها و عوامل اجرایی قرار دارد. فرزانه اقبال لشکر، رئیس نظام مهندسی مهاباد، در این خصوص تشریح می‌کند: نقشه‌ها پس از تأیید در سازمان، برای ساختمان‌های ۳ تا ۵ طبقه و بالاتر نیازمند ۴ طراح و ۵ ناظر است.

ناظران ما موظفند نظارت خود را در ۵ مرحله کلیدی انجام دهند. در صورت مشاهده هرگونه تخلف و عدم رعایت اصول ایمنی، گزارش‌های رسمی تنظیم و رونوشت آن به اداره کار، سازمان نظام مهندسی و شهرداری ارسال می‌شود؛ و شهرداری به عنوان بازوی اجرایی باید تا زمان رفع تخلفات، از ادامه کار جلوگیری کند.

با وجود تاکید بر آموزش‌ها و الزامات قانونی، آمار‌ها همچنان دغدغه‌برانگیزند. مهناز ایروانی، رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی مهاباد، با اشاره به حجم بالای حوادث این حوزه می‌گوید: از مجموع حوادث ناشی از کار ثبت‌شده در شهرستان، نزدیک به ۴۰ درصد مربوط به حوادث کار‌های ساختمانی است. اداره کار برای مقابله با این روند، علاوه بر بازرسی‌های مستمر، دوره‌های آموزشی غیرحضوری را با همکاری انجمن کارگران برگزار می‌کند.

یک لحظه غفلت، گاه حادثه‌ای غیرقابل جبران رقم می‌زند و سرمایه‌های انسانی جامعه را به مخاطره می‌اندازد. حادثه مدرسه در حال ساخت مهاباد باید زنگ خطری جدی برای کارفرمایان، مهندسان ناظر و دستگاه‌های متولی باشد تا بیاد داشته باشیم؛ ایمنی باید پیش از آغاز کار جدی گرفته شود، نه پس از وقوع حادثه.