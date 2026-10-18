به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهرداد شریفی در گفت‌و‌گو با خبر سیمای خوزستان با اشاره به اینکه مقرر شده بود به جای سوزاندن مزارع نیشکر برداشت سبز توسط شرکت‌های نیشکری در استان انجام شود و این مهم اجرا نشد، اظهار کرد: این موضوع می‌تواند علاوه بر مشکلات زیست محیطی موجب به خطر افتادن سلامت مردم شود.

وی اظهار کرد: سوزاندن مزارع نیشکر و به دنبال آن ایجاد دود و آلودگی هوا می‌تواند ورود ذرات ریز و آلوده به درون سیستم تنفسی می‌شود و افراد دارای آسم، آلرژی و دارای بیماری‌های زمینه‌ای، قلبی و عروقی اذیت شوند و توصیه می‌شود این افراد، مادران باردار و کودکان تا جایی که ممکن است در روز‌های آلوده از منزل خارج نشوند و پنجره‌ها را ببندند.

رئیس مرکز بهداشت خوزستان بیان کرد: در صورت ضرورت برای تردد افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای، کودکان، سالمندان و مادران باردار از ماسک‌های ان ۹۵ استفاده کنند و پس از بازگشت حتما سیستم تنفسی خود را با آب و نمک شستو دهند و مایعات، شیر، لبنیات، سبزیجات و میوه‌های تازه مصرف کنند.