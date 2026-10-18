به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، استاندار فارس، نمایندگان مجلس و مدیران دستگاه های اجرایی استان در شورای برنامه ریزی استان از رتبه پایین بانک های فارس در اعطای تسهیلات سرمایه گذاری نسبت به سایر استان های بزرگ انتقاد کردند. آقای امیری گفت: قابل قبول نیست تسهیلات مربوط به سپرده های مردم فارس به طرح های سایر استانها پرداخت شود.