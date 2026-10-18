دو بوکسور آذربایجان غربی در وزن های ۸۰ و ۹۰+ به نخستین مرحله اردوی آماده سازی تیم ملی بوکس دعوت شدند.

دعوت دو بوکسور آذربایجان غربی به اردوی آماده سازی تیم ملی

دعوت دو بوکسور آذربایجان غربی به اردوی آماده سازی تیم ملی

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، نخستین مرحله اردوی آماده سازی تیم ملی بوکس جهت حضور در بازی‌های داخل سالن ریاض از امروز شنبه آغاز شد.

این اردو تا ۱۵ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در مجموعه ورزشی شهید شیرودی و در سالن شهید همت آکادمی ملی بوکس ادامه خواهد داشت و ۱۵ بوکسور از استان‌های مختلف کشور به اردوی تیم ملی دعوت شده‌اند.

سینا حسن‌پور در وزن ۸۰ و امیر اسماعیلی در وزن ۹۰+ دو نماینده استان آذربایجان غربی در این اردو هستند.