به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، اعضای جوانان پسر جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌غربی در سی‌ودومین دوره مسابقات کشوری رفاقت مهر، موفق به کسب مقام دوم کشوری در آیتم حمل انفرادی شدند.

حمید محبوبی، مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌غربی، این موفقیت ارزشمند را تبریک گفت و اظهار کرد: کسب این مقام کشوری، حاصل تلاش، پشتکار، آمادگی جسمانی و توانمندی جوانان داوطلب استان است و نشان می‌دهد اعضای جوان هلال‌احمر با تکیه بر مهارت، تمرین و روحیه کار تیمی، ظرفیت درخشانی برای حضور در عرصه‌های رقابتی و امدادی دارند.

محبوبی افزود: جوانان، سرمایه‌های ارزشمند جمعیت هلال‌احمر و پیشگامان ترویج فرهنگ بشردوستی، ایثار و خدمت به هم‌نوعان هستند. موفقیت آنان در رقابت‌های ملی، مایه افتخار خانواده بزرگ هلال‌احمر آذربایجان‌غربی است و امیدواریم شاهد تداوم افتخارآفرینی این عزیزان در عرصه‌های مختلف باشیم.

سی‌ودومین دوره مسابقات کشوری رفاقت مهر از ۲۴ تا ۲۶ مهرماه ۱۴۰۵ به میزبانی استان کرمان برگزار شد و اعضای جوانان پسر جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌غربی با کسب مقام دوم در آیتم حمل انفرادی، افتخاری دیگر برای استان رقم زدند.