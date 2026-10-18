تیم فوتبال چادرملو در هفته نهم لیگ برتر فوتبال مقابل میزبانش ذوب آهن به برتری رسید.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دیدار تیم‌های فوتبال ذوب‌آهن اصفهان و چادرملو اردکان در چهارچوب هفته نهم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال در ورزشگاه فولادشهر با قضاوت سیدوحید کاظمی برگزار شد و در پایان با برتری ۲ بر یک چادرملو به پایان رسید.

محمود قائدرحمتی (۶۷) برای ذوب آهن و عقیل عنافچه (۵۹) و طا‌ها طباطبایی (۷۰) برای چادرملو گلزنی کردند.

محمد ربیعی که پس از کنار رفتن عبدالله ویسی برای نخستین بار در فصل جاری هدایت ذوب آهن را بر عهده داشت با انجام چند تغییر در ترکیب این تیم نسبت به هفته‌های گذشته به مصاف چادرملو رفت. ترکیبی که باعث شد تا نیمه اول این بازی تماشاگرپسند باشد و ذوبی‌ها در دقیقه ۲۷ با خطای هند مدافع چادرملو صاحب ضربه پنالتی شوند، اما جواد محمدی آن را به تیر دروازه زد تا شانس بزرگ ذوب آهن هدر برود.

ذوب آهن در دقیقه ۳۹ هم می‌توانست گل اول بازی را روی ارسال جلال علیمحمدی و ضربه علی آزادمنش بزند، اما ادسون ماردون دروازه بان چادرملو مانع از این اتفاق شد.

در نیمه دوم ورق مسابقه برای چادرملو برگشت و این تیم روی کار تیمی و بازی هوشمندانه هافبک‌های خود توانستند دو موقعیت گل کسب کنند و هر دو را تبدیل به گل کنند تا به سه امتیاز حساس بیرون از خانه برسند.

چادرملو با این پیروزی ۱۲ امتیازی شد و به رده هشتم صعود کرد. ذوب آهن، اما با این شکست و ۷ امتیاز در رده چهاردهم باقی ماند.