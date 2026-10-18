به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، فرمانده سپاه کربلا مازندران از حضور بیش از ۱۰۰ هزار نفر از قشرهای مختلف مردم در رزمایش مردمی جان‌فدا در ۲۲ شهرستان استان خبر داد و گفت: آیین اختتامیه این رزمایش با رژه بیش از ۱۳۰ یگان منتخب در ساری برگزار شد.

سردار سرتیپ دوم پاسدار محمدرضا موحد، یکشنبه ۲۶ مهر در آیین اختتامیه این رزمایش، حضور مردم با سلایق و علایق گوناگون را نشانه همدلی و همراهی جامعه در صیانت از ارزش‌های انقلاب اسلامی و امنیت کشور دانست.

وی افزود: اجتماع پایانی رزمایش از ساعت ۱۴ در حدفاصل میدان امام خمینی (ره) تا میدان شهید قاسمی ساری برگزار شد و بیش از ۱۳۰ یگان منتخب با اجرای رژه، آمادگی و انسجام خود را به نمایش گذاشتند.

فرمانده سپاه کربلا با اشاره به مشارکت اقشار و صنوف مختلف در این اجتماع گفت: شرکت‌کنندگان در ساری بخشی از بیش از ۳۰۱ هزار نفری هستند که در سراسر مازندران برای دفاع از آب و خاک کشور اعلام آمادگی کرده‌اند.

سردار موحد با گرامیداشت یاد شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و مقاومت، اجتماع پایانی رزمایش را نمادی از ایستادگی مردم توصیف کرد و افزود: حضور مردم در میدان، محاسبات دشمن را برهم زده و نشان داده است که تلاش برای ایجاد تفرقه و تضعیف اراده عمومی، مانع همراهی آنان در دفاع از کشور نمی‌شود.

وی با تأکید بر خودجوش بودن مشارکت مردمی اظهار کرد: ملتی که با انگیزه و اراده خود برای دفاع از کشور به میدان می‌آید، منتظر دستور و ابلاغیه نمی‌ماند.

فرمانده سپاه کربلا همچنین با اشاره به تهدید‌های خارجی گفت: هرگونه اقدام علیه امنیت و تمامیت ارضی ایران با پاسخ قاطع مواجه خواهد شد.

موحد با یادآوری پیشینه مردم مازندران در دفاع مقدس و نقش لشکر ۲۵ کربلا، بر آمادگی مردم برای دفاع از سرزمین و پاسداری از ارزش‌های کشور تأکید کرد.

وی در پایان، رزمایش جان‌فدا را فرصتی برای تقویت همبستگی و آمادگی مردمی دانست و بر تداوم مشارکت مردم در دفاع از کشور تأکید کرد.

آیین اختتامیه رزمایش مردمی جان‌فدا با حضور سردار محمدرضا نقدی، مشاور فرمانده کل سپاه، آیت‌الله محمدی لائینی، نماینده ولی‌فقیه در مازندران، استاندار مازندران، اعضای شورای تأمین، مسئولان لشکری و کشوری، خانواده‌های شهدا، ایثارگران، جانبازان و اقشار مختلف مردم در ساری برگزار شد.