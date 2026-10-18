

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما، مراسم یادبود زنده یاد محسن خلیلی عراقی امروز با حضور جمع زیادی از صنعتگران و کارآفرینان کشور در اتاق ایران برگزار شد.

محسن خلیلی عراقی از چهره‌های نام آشنای صنعت و کارآفرینی ایران که در دوره‎ای ریاست کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران را نیز بر عهده داشت، بخش مهمی از زندگی حرفه‌ای خود را صرف تداوم فعالیت بنگاه‌های صنعتی کرد و آرزوی صنعتی شدن ایران را در سر می‌پروراند.

او از نخستین پیشکسوتان صنعت بود که در جشنواره کارآفرینی امین‌الضرب از سوی اتاق تهران مورد تجلیل قرار گرفت و در دوره اول این جشنواره، نشان و لوح امین الضرب را دریافت کرد.

داستان فعالیت صنعتی خانواده خلیلی با تلاش برای بهره‌گیری از گاز مایع و عرضه آن به خانوار‌های ایرانی آغاز شد.

تا زمانی که محمود و محسن خلیلی، شرکت بوتان را تاسیس نکرده بودند، گاز کشور بیهوده می‌سوخت و به هدر می‌رفت. اما در سال ۱۳۳۳ با همراهی محسن خلیلی، واحد کوچکی برای تولید نسل اول محصولات گازسوز و سیلندر‌های گاز در کشور شکل گرفت که به سرعت توسعه یافت. ۱۰ سال بعد، شرکت مستقل صنعتی بوتان اولین و بزرگ‌ترین تولیدکننده ﻟﻮﺍﺯﻡ ﮔﺎﺯﺳﻮﺯ ﻭ ﺳﻴﻠﻨﺪﺭ ﮔﺎﺯ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺭﺳﻤی ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺁﻏﺎﺯ ﻛﺮﺩ.

وی در سال ۱۳۴۲ سندیکای توزیع کنندگان گاز مایع را تاسیس کرد. در سال ۱۳۵۲ به عضویت هیئت مدیره سندیکای لوازم خانگی درآمد و شورای سازندگان صنایع گازسوز را نیز تاسیس کرد.

عضویت در هیئت موسسان انجمن مدیران صنایع، هیئت مدیره کنفدراسیون صنعت ایران و عضویت در هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی نیز بخشی فعالیت‌هایی است که در کارنامه تشکلی او ثبت شده است.

فعالیت مستمر این کارآفرین پیشکسوت در نهاد‌های صنفی و اقتصادی، بیانگر باور او به نقش تشکل‌ها در توسعه صنعتی و بهبود فضای کسب‌وکار کشور بود و تحقق این امر را در حضور سازمان‌یافته بخش‌خصوصی در عرصه تصمیم‌گیری دنبال می‌کرد.

نام محسن خلیلی عراقی با دو میراث ماندگار در تاریخ اقتصاد ایران به یاد خواهد ماند؛ توسعه صنعتی که به خانه ایرانیان گرما بخشید و تلاشی که او برای نهادینه‌کردن تشکل‌گرایی و تقویت نقش بخش خصوصی در مسیر توسعه اقتصادی کشور به کار بست.