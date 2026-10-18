شهروندان مهابادی در دویست و سی و یکمین قرار شبانه خود، با تاکید بر ضرورت استقامت و پایداری در برابر توطئه‌های دشمنان، اتحاد ملی و گسترش فرهنگ مواسات و کمک‌های مومنانه را تضمین‌کننده پیروزی و سرافرازی ملت دانستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، مردم انقلابی و همیشه در صحنه مهاباد در ادامه سلسله نشست‌ها و تجمع‌های مردمی و قرار شبانه با مرور تحولات روز و توطئه‌های بدخواهان نظام اسلامی، بر حفظ انسجام داخلی و هوشیاری عمومی تاکید کردند.

شرکت‌کنندگان در این تجمع مردمی، «همدلی و همبستگی» را کلیدواژه اصلی خنثی‌سازی توطئه‌های دشمنان برشمردند و خاطرنشان کردند که تجربه سال‌های گذشته ثابت کرده است هرگاه ملت ایران در کنار یکدیگر و با روحیه برادری ایستادگی کرده‌اند، هیچ قدرتی یارای مقابله با اراده آنان را نداشته است.

درآستانه این نشست، تقویت نهاد‌های مردمی، تداوم رزمایش‌های مواسات و کمک‌های مومنانه به نیازمندان و محرومان به عنوان تجلی‌گاه‌های عملی همبستگی اجتماعی مورد تاکید قرار گرفت و شهروندان مهابادی بار دیگر بر عهد دیرینه خود با آرمان‌های انقلاب اسلامی و حفظ وحدت ملی پافشاری کردند.