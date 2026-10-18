رئیس ستاد امنیت انتخابات آذربایجان غربی گفت: فراهم کردن زمینه مشارکت گسترده و ایجاد فضایی امن، آرام و رقابتی، نقش مهمی در تقویت همدلی اجتماعی و تحکیم پیوند مردم و نظام دارد.

وحدت و انسجام ملی، محور برگزاری انتخاباتی امن و پرشوردر آذربایجان غربی

وحدت و انسجام ملی، محور برگزاری انتخاباتی امن و پرشوردر آذربایجان غربی

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، جلسه ستاد امنیت انتخابات آذربایجان غربی به ریاست مهدی حداد معاون امنیتی و انتظامی استاندار و رئیس ستاد امنیت انتخابات استان، با حضور اعضای ستاد در شهرستان نقده برگزار شد.

معاون امنیتی و انتظامی استاندار آذربایجان‌غربی در این جلسه با تأکید بر ضرورت وحدت رویه، هم‌افزایی و هماهنگی مستمر میان دستگاه‌های اجرایی، امنیتی و انتظامی گفت: برگزاری انتخاباتی امن، سالم و قانونمند، نیازمند همکاری منسجم دستگاه‌های مسئول، ایفای دقیق وظایف قانونی و استفاده از تمامی ظرفیت‌های موجود است.

رئیس ستاد امنیت انتخابات استان با اشاره به اهمیت تحقق چهار مؤلفه امنیت، سلامت، مشارکت و رقابت، انتخابات را جلوه‌ای از جمهوریت نظام و مشارکت مردم در تعیین سرنوشت کشور دانست و افزود: صیانت از آرای مردم، فراهم کردن زمینه مشارکت گسترده و ایجاد فضایی امن، آرام و رقابتی، نقش مهمی در تقویت همدلی اجتماعی و تحکیم پیوند مردم و نظام دارد.

مهدی حداد در پایان بر ضرورت تبادل مستمر اطلاعات، آمادگی همه‌جانبه دستگاه‌ها و پیگیری به‌موقع مسائل احتمالی تأکید کرده و یادآور شد: همه بخش‌های مسئول با تقویت همبستگی اجتماعی و هماهنگی عملیاتی، زمینه برگزاری انتخاباتی شایسته، قانونمند و پرشور را فراهم کنند.

در این جلسه اعضای ستاد گزارشی از آخرین وضعیت آمادگی دستگاه‌های مسئول ارائه کرده و فرماندار نقده نیز تمهیدات پیش‌بینی شده برای برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی و انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا را بیان کرد.