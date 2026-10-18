مشاور فرمانده کل سپاه گفت: در جریان جنگ تحمیلی دوم، بمب‌های ۱۴ تنی پرتاب شد و منجر به دستیابی و غنیمت‌گیری این تسلیحات از سوی نیرو‌های داخلی شد و حالا فقط دو کشور در جهان بمب ۱۴ تنی دارند: ایران و آمریکا.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، سردار «محمدرضا نقدی» در رزمایش جان‌فدایان در ساری، مقاومت و ایستادگی مردم را عامل ناکامی دشمن در رسیدن به اهدافش دانست و بر ضرورت حفظ وحدت و پرهیز از تفرقه تأکید کرد.

مشاور فرمانده کل سپاه با اشاره به برگزاری ۲۳۱ شب تجمع و حضور مردم در میدان گفت: ایستادگی مردم، امتداد درس آزادگی و مقاومت حضرت زینب کبری (س) است؛ درسی که نشان می‌دهد شرف و انسانیت قابل معامله نیست.

او با بیان اینکه مقاومت و ایستادگی می‌تواند به الگویی برای دیگر ملت‌ها تبدیل شود، افزود: مردم ایران با حضور مستمر خود نشان داده‌اند که در برابر فشار‌ها و تهدید‌ها از مواضعشان عقب‌نشینی نمی‌کنند.

مشاور فرمانده کل سپاه با اشاره به تهدید‌های اخیر رئیس‌جمهور آمریکا گفت: این تهدید‌ها را می‌توان در چارچوب تلاش برای ایجاد تفرقه، تضعیف اراده مسئولان و کاهش آمادگی نیرو‌های مسلح ارزیابی کرد.

سردار نقدی با اشاره به تهدید‌های نظامی آمریکایی‌ها تصریح کرد: «قبلاً چه کردی؟ بمب مادر ۱۰ تنی و ۱۴ تنی‌ات را در جنگ ۱۲ روزه انداختی، اما نصفش هم عمل نکرد و غنیمت ما شد. امروز از آن بمب ۱۴ تنی که بزرگ‌ترین و سنگین‌ترین بمب دنیاست، دو جا هست؛ یکی در ایران و یکی در آمریکا. در آن حمله آن‌طور افتضاح شد که هیچ اثری نداشت. همه آلیاژ‌ها و مدار‌های آن تجزیه و تحلیل شد و فناوری به کار گرفته شده امروز در دست رزمندگان ماست. اگر توی سر خودت خورد، بدان این آلیاژ‌ها از کجا آمده است.»

او تأکید کرد: مردم نباید اجازه دهند اختلاف و آشوب شکل بگیرد، مسئولان نباید در برابر تهدید‌ها دچار سستی شوند و نیرو‌های مسلح نیز باید با آمادگی کامل به وظایف خود ادامه دهند.

مشاور فرمانده کل سپاه همچنین با اشاره به توان دفاعی کشور و آمادگی نیرو‌های مسلح، تهدید به حمله زمینی و دریایی را در برابر حضور و آمادگی مردم و رزمندگان بی‌اثر دانست و گفت: برگ برنده ملت ایران، ایستادگی و مقاومت است.

سردار نقدی با اشاره به تحولات اروپا و مخالفت برخی شهروندان با سیاست‌های دولت‌هایشان، مدعی شد فشار‌های آمریکا تنها محدود به ایران نیست و دیگر کشور‌ها را نیز تحت تأثیر قرار داده است.

مشاور فرمانده کل سپاه در پایان با تأکید بر ادامه مسیر مقاومت گفت: ملت ایران با اتکا به مردم، نیرو‌های مسلح و رهبری، این مسیر را ادامه خواهد داد.