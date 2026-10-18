معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی دزفول گفت: مقادیر انبوهی داروی مخدر و اقلام ممنوعه در ۵ عطاری این شهرستان کشف و ضبط و واحد‌های متخلف به تعزیرات حکومتی معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، داوود سلمان پور اظهار داشت: در راستای صیانت از سلامت عمومی و ارتقای ضریب ایمنی شهروندان، طرح بازرسی و نظارت تخصصی از واحدهای صنفی عرضه گیاهان دارویی و عطاری‌ها در سطح شهر توسط معاونت غذا و دارو و همراهی نمایندگان تعزیرات حکومتی و نیروی انتظامی اجرا شد.

وی بیان کرد: بازرسان این معاونت در جریان گشت‌های مشترک و میدانی موفق به کشف و ضبط مقادیر قابل توجهی داروی مخدر، قرص‌های جنسی غیرمجاز و اقلام دارویی ممنوعه و قاچاق شدند.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی دزفول گفت: این اقلام که عرضه آنها در واحدهای غیرپزشکی و عطاری‌ها تخلف آشکار و خط قرمز سلامت محسوب می‌شود بلافاصله توقیف و پرونده تخلفاتی برای سیر مراحل قانونی تشکیل شد.

سلمان پور با تاکید بر ضرورت استمرار این طرح‌های نظارتی افزود: عرضه داروهای دست‌ساز، مخدر و اقلام سلامت‌محور غیرمجاز در عطاری‌ها، بازی با جان و سلامت شهروندان است و دستگاه‌های نظارتی با هیچ واحد متخلفی مماشات نخواهند کرد.

وی از شهروندان درخواست کرد ضمن تهیه نکردن اقلام دارویی و مکمل‌ها از عطاری‌ها، هرگونه تخلف در این حوزه را به معاونت غذا و داروی دانشگاه به آدرس بلوار پیام آوران، مقابل مرکز تفریحی تجاری مادر گزارش دهند.