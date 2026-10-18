به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، رزمایش بزرگ جان‌فدا ویژه بانوان شهرستان آمل، عصر یکشنبه ۲۶ مهر با حضور بیش از ۳ هزار نفر از بانوان قشرهای مختلف برگزار شد.

این رزمایش از سپاه ناحیه آمل آغاز شد و شرکت‌کنندگان پس از حرکت تا میدان هفدهم شهریور، مسیر خود را به سمت میدان قائم (عج) ادامه دادند.

در این رزمایش، بخشی از تجهیزات جنگی و دفاعی به نمایش درآمد و بانوان شرکت‌کننده نیز با حضور سازمان‌یافته، بخشی از توانمندی‌ها و آمادگی‌های رزمی و دفاعی خود را به نمایش گذاشتند.

سرهنگ سید موسی حسین‌نژاد فرمانده سپاه ناحیه آمل هدف از برگزاری این رزمایش را نمایش ظرفیت مردمی، تقویت روحیه آمادگی و خودباوری و نشان دادن عزم بانوان برای حضور مؤثر در عرصه‌های دفاع از کشور عنوان کرد.

وی با اشاره به نقش بانوان در حفظ اقتدار و امنیت ملی افزود: زنان ایرانی در کنار مسئولیت‌های خانوادگی، فرهنگی و اجتماعی، همواره در مقاطع حساس تاریخ کشور نقش‌آفرین بوده‌اند و حضور آنان در رزمایش جان‌فدا نیز بیانگر مسئولیت‌پذیری، ایثار و آمادگی برای دفاع از کشور است.

فرمانده سپاه ناحیه آمل با تأکید بر اهمیت آمادگی در برابر تهدید‌ها گفت: اقتدار کشور تنها به تجهیزات دفاعی محدود نمی‌شود، بلکه ایمان، وحدت، انسجام ملی و حضور آگاهانه مردم نیز از مؤلفه‌های اساسی قدرت و بازدارندگی به شمار می‌رود.

سرهنگ حسین‌نژاد، انتقال فرهنگ ایثار، مقاومت و دفاع از میهن به نسل جوان را مهم دانست و حضور بانوان از اقشار مختلف جامعه را نشانه مشارکت اجتماعی و آمادگی مردمی برای پاسداری از امنیت و استقلال کشور عنوان کرد.