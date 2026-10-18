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بیش از ۳ هزار بانوی آملی عصر یکشنبه ۲۶ مهر در رزمایش جانفدا شرکت کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، رزمایش بزرگ جانفدا ویژه بانوان شهرستان آمل، عصر یکشنبه ۲۶ مهر با حضور بیش از ۳ هزار نفر از بانوان قشرهای مختلف برگزار شد.
این رزمایش از سپاه ناحیه آمل آغاز شد و شرکتکنندگان پس از حرکت تا میدان هفدهم شهریور، مسیر خود را به سمت میدان قائم (عج) ادامه دادند.
در این رزمایش، بخشی از تجهیزات جنگی و دفاعی به نمایش درآمد و بانوان شرکتکننده نیز با حضور سازمانیافته، بخشی از توانمندیها و آمادگیهای رزمی و دفاعی خود را به نمایش گذاشتند.
سرهنگ سید موسی حسیننژاد فرمانده سپاه ناحیه آمل هدف از برگزاری این رزمایش را نمایش ظرفیت مردمی، تقویت روحیه آمادگی و خودباوری و نشان دادن عزم بانوان برای حضور مؤثر در عرصههای دفاع از کشور عنوان کرد.
وی با اشاره به نقش بانوان در حفظ اقتدار و امنیت ملی افزود: زنان ایرانی در کنار مسئولیتهای خانوادگی، فرهنگی و اجتماعی، همواره در مقاطع حساس تاریخ کشور نقشآفرین بودهاند و حضور آنان در رزمایش جانفدا نیز بیانگر مسئولیتپذیری، ایثار و آمادگی برای دفاع از کشور است.
فرمانده سپاه ناحیه آمل با تأکید بر اهمیت آمادگی در برابر تهدیدها گفت: اقتدار کشور تنها به تجهیزات دفاعی محدود نمیشود، بلکه ایمان، وحدت، انسجام ملی و حضور آگاهانه مردم نیز از مؤلفههای اساسی قدرت و بازدارندگی به شمار میرود.
سرهنگ حسیننژاد، انتقال فرهنگ ایثار، مقاومت و دفاع از میهن به نسل جوان را مهم دانست و حضور بانوان از اقشار مختلف جامعه را نشانه مشارکت اجتماعی و آمادگی مردمی برای پاسداری از امنیت و استقلال کشور عنوان کرد.