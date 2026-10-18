فرماندار نیر گفت: تکمیل و بهره‌برداری از کمربندی این شهر نقش کلیدی در کاهش بار ترافیکی هسته مرکزی، ارتقای ایمنی تردد و تسهیل عبور مسافران شمال‌غرب کشور دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، حسن قبادی روز یکشنبه به همراه بخشدار بخش مرکزی و جمعی از کارشناسان و مسئولان دستگاه‌های متولی، با حضور میدانی در محل احداث کمربندی شهر نیر، از نزدیک در جریان آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی، مراحل خاک‌برداری، زیرسازی و موانع پیش‌روی این پروژه قرار گرفت.

وی ادامه داد: شهرستان نیر به عنوان دروازه ورودی استان اردبیل از سمت شمال غرب کشور در فصول مختلف سال و ایام تعطیلات با ترافیک سنگین خودرو‌های عبوری روبروست و بهره‌برداری کامل از کمربندی خواسته دیرین و به حق شهروندان و گردشگران است.

فرماندار نیر با اشاره به لزوم هماهنگی همه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی و پیمانکار پروژه افزود: احداث این کنارگذر علاوه بر روان‌سازی ترافیک و هدایت خودرو‌های سنگین به خارج از بافت شهری موجب ارتقای آرامش و امنیت جانی شهروندان در معابر درون‌شهری و کاهش سوانح رانندگی خواهد شد.

قبادی تصریح کرد: مجموعه فرمانداری با جدیت پیگیر تخصیص به موقع اعتبارات و حل چالش‌های فنی و معارضین احتمالی مسیر هستند تا پیمانکار مربوطه بدون وقفه و با رعایت استاندارد‌های فنی و کیفی، روند اجرای عملیات عمرانی را شتاب بخشد.

وی بر ضرورت تسریع در روند تکمیل ابنیه فنی و آسفالت بخش‌های آماده تأکید کرد و از متولیان امر خواست با برنامه‌ریزی زمان‌بندی شده، هرچه سریع‌تر شرایط بهره‌برداری از این شریان حیاتی را فراهم کنند.