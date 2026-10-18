همزمان با گرامیداشت مقام پرستار و آغاز هفته ورزش و تربیت‌بدنی، فرماندار ویژه مهاباد در برنامه‌ای فشرده ضمن حضور در بیمارستان این شهر و تجلیل از کادر درمان و پرستار نمونه کشوری، با قهرمانان و افتخارآفرینان ورزشی دیدار و بر لزوم تقویت استعدادیابی پایه‌ای در منطقه تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، امروز فرماندار ویژه مهاباد برای ارج نهادن به مقام والای مدافعان سلامت، با حضور در بیمارستان امام خمینی (ره) مهاباد، ضمن گفت‌و‌گو با بیماران و عیادت از آنان، مسائل و مشکلات بخش‌های مختلف این مرکز درمانی را از نزدیک بررسی کرد.

در این بازدید صمیمی، سفیدپوشان نظام سلامت از سختی‌ها، تلاش‌ها و بخش بزرگی از زندگی‌شان گفتند که با عشق و مسئولیت‌پذیری، وقف خدمت به سلامتی شهروندان کرده‌اند. یکی از بخش‌های برجسته این بازدید، تجلیل و قدردانی از «ایران سلیمانی اقدم»، مدیر پرستاری بیمارستان مهاباد بود که به‌تازگی موفق شده است عنوان «مدیر پرستاری نمونه کشوری» را از آن خود کند.

برنامه امروز فرماندار ویژه مهاباد پس از حوزه سلامت، رنگ‌وبوی ورزشی به خود گرفت و محمدصادق امیرعشایری به مناسبت آغاز هفته ورزش و تربیت‌بدنی، با مدال‌آوران و قهرمانان نام‌آور رشته‌های مختلف ورزشی دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

فرماندار مهاباد در جمع ورزشکاران با اشاره به حمایت‌های مالی از این حوزه اعلام کرد: «امسال ۸ میلیارد تومان بودجه ورزشی برای شهرستان پیش‌بینی شده است؛ از این رو باید با تشکیل کمیته‌ای متشکل از اداره ورزش و جوانان، شورای اسلامی شهر و آموزش و پرورش، فرآیند استعدادیابی به‌طور ۰۰ جدی از مدارس آغاز شود تا قهرمانان آینده منطقه شناسایی و حمایت شوند.»

در این نشست، قهرمانان و افتخارآفرینان ورزشی مهاباد از جمله «آریا مام‌عبدالله» (دارنده مقام پنجم مسابقات ژیمناستیک بازی‌های آسیایی ناگویای ژاپن) و «آکام ابراهیم‌نژاد» (قهرمان مسابقات والیبال زیر ۱۷ سال جهان) به بیان دغدغه‌ها، مطالبات و انتظارات خود پرداختند؛ همچنین «رحیم تیموری»، رئیس اداره ورزش و جوانان مهاباد گزارشی از وضعیت هیئت‌ها و قهرمانان ارائه داد.

این دیدار‌ها با تجلیل و قدردانی از قهرمانان رشته‌های مختلف و فعالان ساعی حوزه ورزش مهاباد به پایان رسید تا روزی پربار در تقویم رویداد‌های اجتماعی و ورزشی این شهرستان به ثبت برسد.