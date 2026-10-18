مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری آبادان از آماده‌سازی سایت جدید دفن پسماند در خرمشهر خبر داد و گفت: پس از آماده‌سازی این محل، پسماندهای آبادان نیز به این سایت منتقل خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛مدیریت پسماندهای شهری و تفکیک نشدن زباله از مبدأ، یکی از چالش‌های مهم در مسیر حفظ پاکیزگی و سلامت محیط زیست شهری آبادان است؛ چالشی که در پی ۱۲۰ اقدام نظارتی بر نحوه مدیریت پسماندها در خوزستان، به صدور ۷۸ اخطار رفع آلودگی و ثبت ۴۲ شکایت در مراجع قضایی استان منجر شده است.

عقیل عوفی‌پور با اشاره به محدودیت فضای سایت فعلی دفن پسماند گفت: به دلیل کمبود فضا، آماده‌سازی سایت جدید در خرمشهر در دستور کار قرار گرفته است.

وی در ادامه با اشاره به ضرورت تفکیک زباله از مبدأ افزود: تفکیک پسماند پیش از هر چیز به فرهنگ‌سازی نیاز دارد و تغییر فرهنگ عمومی نیز زمان‌بر است؛ ازاین‌رو، تکمیل زیرساخت‌های موردنیاز برای اجرای این طرح در دستور کار قرار دارد.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری آبادان ادامه داد: برنامه‌ریزی‌هایی برای ایجاد زنجیره مناسب بازیافت در حال انجام است تا پسماندهایی که شهروندان تفکیک می‌کنند، به‌صورت واقعی وارد چرخه بازیافت شوند.

عوفی‌پور با اشاره به اهمیت آموزش شهروندان و نظارت بر فرایند جمع‌آوری و دفن پسماند گفت: جمع‌آوری زباله از سطح شهر بر عهده مناطق شهرداری است و مدیریت فرایند دفن پسماند در سایت مربوطه نیز بر عهده سازمان مدیریت پسماند قرار دارد.

وی همچنین در واکنش به گزارش خبرنگار ما درباره انتقال زباله از شهر دارخوین به محل دفن پسماند آبادان اظهار کرد: در گزارش‌های سازمان، موردی در این زمینه ثبت نشده است و فرایند ورود پسماند به سایت و عملیات دفن توسط پیمانکار انجام می‌شود.