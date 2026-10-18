رئیس‌کل دادگستری اردبیل از راه‌اندازی سامانه «ضمانت الکترونیک» با هدف تسهیل و تسریع فرایند تامین و قبولی قرار وثیقه، تحقق عدالت هوشمند، حفظ کرامت انسانی و تحول دیجیتال دستگاه قضایی استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، حجت‌الاسلام حسین کثیرلو روز یکشنبه گفت: سامانه ضمانت الکترونیک در راستای اجرای عدالت هوشمند به همت مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه طراحی و پیاده‌سازی شده است.

و️ی افزود: پیش از این فرآیند معرفی و توقیف اموال برای وثیقه‌گذاری نیازمند حضور مکرر متهم یا شخص ثالث در واحد‌های قضایی و انجام مکاتبات کاغذی زمان‌بر بود؛ اما با راه‌اندازی سامانه ضمانت الکترونیک شاهد حذف رفت و آمد‌های حضوری، کاغذبازی‌های سنتی و کاهش خطای انسانی در ضبط و ثبت دارایی‌ها خواهیم بود.

رئیس‌کل دادگستری استان اردبیل بیان کرد: ۲ روش در این سامانه وجود دارد که روش نخست شامل شناسایی و توقیف الکترونیکی اموال خود متهم مانند حساب‌های بانکی، سهام بورس، پلاک‌های ثبتی و پلاک‌های انتظامی و روش دوم شامل وثیقه‌گذاری از سوی شخص ثالث است که از مسیر ارسال لایحه و اعلام دارایی از مسیر دفتر‌های خدمات قضایی انجام می‌شود.

حجت‌الاسلام کثیرلو اضافه کرد: هدف اصلی این طرح، کوتاه‌سازی زمان رسیدگی، افزایش رضایت مراجعان، یکپارچه‌سازی اطلاعات قضایی در بستری امن و پایدار و ارتقای سلامت اداری در فرآیند تامین قرار‌های قضایی است و امیدواریم با استقرار کامل این سامانه در سراسر استان، گامی موثر در خدمت‌رسانی شایسته به مردم و تحقق هرچه بیشتر عدالت قضایی الکترونیک برداشته شود.

کثیرلو با تاکید بر رویکرد برنامه‌محوری و حرکت بر مدار قانون در دادگستری استان اردبیل، عنوان کرد: استفاده از فناوری‌های نوین از الزام‌های ارتقای کیفیت خدمت‌رسانی به مردم است و باید با بهره‌گیری از دانش روز، زمینه تسهیل امور مردم و افزایش سرعت ارائه خدمات قضایی را فراهم کنیم.

وی همچنین به تاکید‌های رئیس قوه قضاییه در جلوگیری از بازداشت‌های غیرضروری اشاره و بیان کرد: متهمانی که بازداشت آنان ضرورتی ندارد، با استفاده از این سامانه می‌توانند در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به تامین وثیقه اقدام کنند و از تحمل حتی یک ساعت بازداشت غیرضروری نجات یابند.

به گفته رئیس‌کل دادگستری استان اردبیل بیش از ۵۰۰ هزار فقره پرونده در یک سال گذشته در مجموعه دادگستری استان اردبیل مورد رسیدگی قرار گرفته و با اقدام‌های انجام شده، میزان ورود پرونده‌ها نسبت به سال پیش از آن ۱۰ درصد کاهش یافته است.