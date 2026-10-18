سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تأکید بر ضرورت تکمیل سامانه‌های هوشمند سلامت گفت: با برخط شدن مراکز درمانی و ثبت اطلاعات نسخه‌های پزشکی، امکان رصد خدمات درمانی، نظارت بر تجویز دارو و جلوگیری از هدررفت منابع مالی دولت فراهم می‌شود.

هوش مصنوعی و پرونده الکترونیک سلامت، راهکاری برای جلوگیری از هدررفت منابع عمومی

هوش مصنوعی و پرونده الکترونیک سلامت، راهکاری برای جلوگیری از هدررفت منابع عمومی

حسینعلی شهریاری، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار گروه حکمرانی اقتصاد خبرگزاری صدا و سیما، با اشاره به گزارش‌های ارائه‌شده در سومین نشست هفته آمار و برنامه‌ریزی درباره کاربرد هوش مصنوعی در حوزه سلامت، این گزارش‌ها را امیدوارکننده ارزیابی کرد.

وی گفت: با تکمیل سامانه‌های اطلاعاتی سلامت، امکان رصد وضعیت پزشکان، مراکز بهداشتی و درمانی، خانه‌های بهداشت و بیمارستان‌های دولتی و خصوصی در سراسر کشور فراهم می‌شود.

شهریاری افزود: بر اساس الزامات قانونی، مراکز درمانی باید به این سامانه‌ها متصل شوند و اطلاعات مربوط به نسخه‌های پزشکی، دارو‌های تجویزشده و بیماری‌های شایع در آنها ثبت شود تا امکان نظارت دقیق‌تر بر عملکرد نظام سلامت فراهم شود.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به اجرای طرح پزشکی خانواده در ۶۴ شهر کشور ادامه داد: با استفاده از این اطلاعات می‌توان مسیر ارجاع بیماران از سطح نخست خدمات درمانی به سطوح بالاتر را بررسی کرد و میزان نیاز بیماران به خدمات تخصصی، آزمایش‌ها و دارو‌ها را مورد ارزیابی قرار داد.

وی یکی از مزایای تکمیل این سامانه‌ها را جلوگیری از هدررفت منابع مالی دولت دانست و گفت: بر اساس گزارش ارائه‌شده در این نشست، سالانه حدود ۲۶ میلیون سرم ۵۰۰ سی‌سی در کشور مصرف می‌شود؛ در حالی که به گفته وی، تجویز سرم برای مواردی مانند سرماخوردگی در بسیاری از مواقع ضرورت ندارد.

شهریاری تأکید کرد: با ثبت برخط نسخه‌ها و نظارت بر شیوه تجویز پزشکان، در صورت مشاهده موارد غیرضروری، ابتدا تذکر‌های لازم داده می‌شود و در صورت اصلاح نشدن رویه‌ها، برخورد‌های قانونی از جمله لغو پروانه می‌تواند در دستور کار قرار گیرد.

وی افزود: نظارت مبتنی بر داده و شواهد علمی، علاوه بر کمک به مدیریت هزینه‌های نظام سلامت، زمینه استفاده بهینه بیماران از خدمات درمانی و کاهش انتقاد‌های غیرمنصفانه از کادر پزشکی را نیز فراهم می‌کند.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در پایان ابراز امیدواری کرد که با اجرای کامل تکالیف پیش‌بینی‌شده در قانون برنامه هفتم پیشرفت، سامانه‌های هوشمند سلامت تا پایان این برنامه در سراسر کشور عملیاتی شوند.