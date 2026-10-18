مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران از جمع‌آوری بیش از ۱۰ هزار و ۵۰۰ دستگاه رمز ارزغیرمجاز در قالب ۶۰۱ مزرعه از آغاز طرح مقابله با رمزارز‌های غیرقانونی خبر داد و گفت: با برچیدن این تجهیزات، از هدررفت بیش از ۱۷.۵ میلیون کیلووات‌ساعت انرژی (معادل مصرف ماهانه نزدیک به ۵۸ هزار مشترک خانگی) جلوگیری شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمود محمودی با اشاره به آخرین آمار شناسایی و جمع‌آوری دستگاه رمزارز غیرمجاز در استان تهران، گفت: از ابتدای مهر تا امروز بالغ بر ۶ مزرعه با ۴۱ دستگاه رمزارز غیرمجاز در سطح شهرستان‌های استان تهران کشف شده که توان مصرفی این دستگاه‌ها ۱۲۲ کیلووات بوده است.

او افزود: با جمع‌آوری این دستگاه‌ها جلوی هدررفت ۸۷ هزار و ۸۴۰ کیلووات ساعت انرژی معادل مصرف برق ماهیانه ۲۹۳ خانوار در فصل گرم سال گرفته شد.

️مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران تصریح کرد: از ابتدای سال جاری نیز ۴۸ مزرعه با ۸۹۹ دستگاه رمزارز غیرمجاز در استان تهران کشف و جمع‌آوری شده که توان مصرفی این دستگاه‌ها ۳۰۳۹ کیلووات بوده است.

محمودی خاطرنشان کرد: با جمع‌آوری این دستگاه‌ها جلوی هدررفت بیش از ۲ میلیون و ۱۸۸ هزار کیلووات ساعت انرژی معادل مصرف برق ماهیانه ۷ هزار و ۲۹۵ خانوار در فصل گرم سال گرفته شد.

او در ادامه گفت: از ابتدای مقابله با استخراج غیرمجاز رمزارز در استان تهران تا امروز بیش از ۶۰۱ مزرعه با ۱۰ هزار و ۵۰۵ دستگاه رمزارز غیرمجاز در این استان شناسایی و جمع‌آوری شده که توان مصرفی این دستگاه‌ها به ۲۴ هزار و ۱۵۰ کیلووات می‌رسد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران در پایان تصریح کرد: با جمع‌آوری این دستگاه‌ها از هدررفت بیش از ۱۷ میلیون و ۵۰۰ هزار کیلووات ساعت انرژی معادل مصرف برق ماهیانه ۵۷ هزار و ۹۵۹ خانوار در فصل گرم سال جلوگیری به عمل آمده است.

️محمودی همچنین با اشاره به اقدام پیشگیرانه همکاران امور برق ورامین خاطرنشان کرد: یکی از این مزارع، شامل ۵ دستگاه رمزارز غیرمجاز بود که همکاران برق ورامین موفق شدند آن را پیش از راه‌اندازی و آغاز فعالیت شناسایی کنند.