به مناسبت روز پرستار و در راستای پاسداشت سال‌ها صبر، ایثار و فداکاری، در همایش رسم پرستاری از ۳۰۰ نفر از همسران جانبازان دفاع مقدس در خراسان رضوی تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی، با اشاره به جایگاه ارزشمند همسران جانبازان در مراقبت و پرستاری از ایثارگران، گفت: در سه روز گذشته، برنامه‌هایی از جمله دیدار در منازل همسران جانبازان ۷۰ درصد، تجلیل از پرستاران مراکز درمانی ایثارگران و اجرای همایش رسم پرستاری با هدف قدردانی از خانواده‌های جانبازان برگزار شده است.