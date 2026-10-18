به گزارش خبرگزاری صداوسیما، کاظم جلالی در مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «دکتر پزشکیان و آقای پوتین (رؤسای جمهور ایران و روسیه) نیز هفته گذشته در «آوازه» ترکمنستان برای سومین بار در یک ماه گذشته دیدار کردند.»

وی خاطرنشان کرد: در میان تحولات پرشتاب، تعامل نزدیک میان تهران و مسکو علاوه بر دستور کار دوجانبه، شامل موضوعات منطقه‌ای و بین‌المللی و مبتنی بر سیاست اصولی دو کشور برای حفظ و ارتقای صلح، ثبات و امنیت پیرامونی، بدون دخالت و مشکل آفرینی بازیگران بیرونی است.