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سفیر جمهوری اسلامی ایران در مسکو اعلام کرد که سفر سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه به تهران فردا (دوشنبه) و در ادامه رایزنیهای سطح بالای دو کشور انجام میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، کاظم جلالی در مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «دکتر پزشکیان و آقای پوتین (رؤسای جمهور ایران و روسیه) نیز هفته گذشته در «آوازه» ترکمنستان برای سومین بار در یک ماه گذشته دیدار کردند.»
وی خاطرنشان کرد: در میان تحولات پرشتاب، تعامل نزدیک میان تهران و مسکو علاوه بر دستور کار دوجانبه، شامل موضوعات منطقهای و بینالمللی و مبتنی بر سیاست اصولی دو کشور برای حفظ و ارتقای صلح، ثبات و امنیت پیرامونی، بدون دخالت و مشکل آفرینی بازیگران بیرونی است.