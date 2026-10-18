مراسم تودیع احمد میرزایی، مدیرکل پیشین طرح و برنامه‌ریزی معاونت صدا و معارفه وحید حیاتی به‌عنوان مدیرکل جدید این حوزه، با حضور احمد پهلوانیان معاون صدا و جمعی از مدیران برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، احمد پهلوانیان معاون صدای رسانه ملی در این مراسم ، با تأکید بر ضرورت تحول در ساختار و مأموریت رادیو گفت: هدف معاونت صدا در پنج‌ساله دوم، حرکت از رادیوی نسل دوم به رادیوی نسل پنجم است، مسیری که الزامات اقتصادی، تنظیم‌گری و فنی خاص خود را دارد و باید با جدیت دنبال شود.

وی با تأکید بر اینکه رادیو باید به سازمانی چندرسانه‌ای، چندسکویی و نهادی پیشران تبدیل شود، این رویکرد را مسیری ضروری برای آینده رادیو دانست.

پهلوانیان با قدردانی از خدمات احمد میرزایی، تخصص، اخلاق، تلاش و سعه صدر او را شایسته قدردانی دانست و با اشاره به ذهن ساختارمند، نگاه دانشگاهی، توان طراحی و برنامه‌ریزی وحید حیاتی، ابراز امیدواری کرد حضور وی به پیشرفت معاونت صدا و شبکه‌های رادیویی کمک کند.

شاهید مظفری، رئیس مرکز طرح، برنامه و بودجه سازمان صداوسیما هم در این مراسم، با اشاره به سابقه طولانی همکاری با احمد میرزایی، از دقت و تخصص او در بررسی نرخ‌نامه‌ها، شاخص‌ها و مسائل بودجه‌ای سازمان قدردانی کرد و توان کارشناسی وی را کمک‌حال شبکه‌های رادیویی دانست.

احمد میرزایی، مدیرکل پیشین طرح و برنامه‌ریزی معاونت صدا هم، با اشاره به ۲۹ سال سابقه خدمت خود، از سپری شدن ۱۴ سال و نیم از دوران کاری‌اش در حوزه صدا خبر داد. وی از افرادی که در سال‌های گذشته به او اعتماد کردند و فرصت خدمت را در اختیارش قرار دادند، قدردانی کرد.

وحید حیاتی، مدیرکل جدید طرح و برنامه‌ریزی معاونت صدا نیز، مسئولیت جدید خود را نه صرفاً یک عنوان سازمانی، بلکه امانتی حرفه‌ای و فرصتی برای خدمت، همکاری و همدلی دانست.

وی با اشاره به اینکه سرمایه اصلی رادیو، همکاران، تجربه‌ها، خلاقیت‌ها و سال‌ها تلاش مستمر است، افزود: رادیو فراتر از مجموعه‌ای از شبکه‌ها، برنامه‌ها، جدول‌ها و فرایند‌های اداری است و باید آن را محصول صدا و اندیشه دانست، رسانه‌ای که تجربه، خلاقیت و اعتماد را از طریق ارتباطات انسانی منتقل می‌کند.

حیاتی تأکید کرد: طرح و برنامه‌ریزی زمانی اثربخش است که با انتخاب راهبرد‌های مناسب، وضعیت موجود را به بهبود واقعی عملکرد مجموعه برساند.

سیدمرتضی کاظمی دینان، مدیر رادیو ایران هم ، با تأکید بر تخصص، متانت و صبوری میرزایی، خدمات او در حوزه مسائل اداری و بودجه‌ای و حمایت از شبکه‌ها را ارزشمند توصیف کرد.

محمدجعفر محمدزاده، دبیر شورای پاسداشت زبان و ادب فارسی معاونت صدا نیز، با تأکید بر اینکه «مدیریت یک شأن بیشتر ندارد و آن شأن خدمت است»، یادآور شد آنچه از دوران مسئولیت باقی می‌ماند، کیفیت خدمت و اثری است که مدیران از خود به‌جا می‌گذارند و احمد میرزایی شان خدمت را بجا آوردند و ان‌شاءالله موفق باشند.

همچنین حمیدرضا افتخاری، مدیر رادیو صبا، از تخصص، دلسوزی و تلاش میرزایی قدردانی کرد و خواستار بهره‌گیری از تجربه‌های او در مسیر توسعه رادیو شد.

مسعود کاویانی، مدیر رادیو معارف، نیز ضمن قدردانی از خدمات میرزایی، انتخاب وحید حیاتی را شایسته دانست و پیگیری، دغدغه‌مندی و توانایی او در یافتن راهکار‌های عبور از دشواری‌ها را مورد تأکید قرار داد.

تقی ربانی، مدیرکل صداوسیمای مرکز گیلان، نیز با اشاره به سابقه طولانی آشنایی خود با وحید حیاتی، او را مدیری شریف و برخوردار از سعه صدر توصیف کرد و از حضور وی در جمع مدیران رادیو ابراز خرسندی کرد.

در پایان این مراسم، با اهدای لوح از خدمات و تلاش‌های احمد میرزایی، مدیر سابق اداره‌کل طرح و برنامه‌ریزی معاونت صدا، تجلیل و وحید حیاتی به عنوان مدیر جدید این اداره‌کل معرفی شد.