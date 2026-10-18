فرمانده انتظامی استان از دستگیری فردی که با استفاده از مدارک سرقتی اقدام به کلاهبرداری کرده بود خبر داد و گفت: تاکنون حدود ۷۰ نفر از شهروندان از این متهم شکایت کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ سردار مرتضی عباسی گفت: در پی دریافت گزارش‌ها و شکایت‌های متعدد شهروندان مبنی بر وقوع کلاهبرداری موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران انتظامی شهرستان زنجان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران کلانتری ۱۳ رجایی با انجام اقدامات پلیسی و بررسی‌های تخصصی موفق به شناسایی متهم شده و پس از هماهنگی قضایی متهم را در یک عملیات هدفمند دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی استان با اشاره به اینکه متهم در بازجویی‌های صورت گرفته به استفاده از مدارک سرقتی در ارتکاب جرائم معترف شده است، افزود: تاکنون ۷۰ نفر در ارتباط با این پرونده اعلام شکایت کرده‌اند و بررسی ابعاد مختلف پرونده و شناسایی سایر جرائم احتمالی متهم در دستور کار پلیس قرار دارد.

سردار عباسی با تاکید بر عزم جدی پلیس در برخورد با مخلان نظم و امنیت اقتصادی جامعه از شهروندان خواست در انجام معاملات و مبادلات مالی هویت و اصالت مدارک طرف مقابل را به دقت بررسی کرده و در صورت مشاهده موارد مشکوک موضوع را از طریق شماره تماس ۱۱۰ به مراجع انتظامی اطلاع دهند.