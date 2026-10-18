به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، احمد میدری امروز در حاشیه بازدید از شعبه ۱۳ سازمان تأمین اجتماعی، با اشاره به دو اقدام جدید این سازمان برای تسهیل امور بیمه‌شدگان، کارگران و کارفرمایان، جزئیات این اقدامات را تشریح کرد.



وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به رونمایی از سازوکار هوشمند و متمرکز اجرائیات گفت: پیش از این، کارفرمایان و بیمه‌پردازانی که حساب‌های بانکی‌شان مسدود می‌شد، پس از پرداخت حق بیمه ناچار بودند برای رفع انسداد به تک‌تک بانک‌هایی مراجعه کنند که در آنها حساب داشتند. این فرایند دشوار، امور آنان را با مشکل روبه‌رو می‌کرد. امروز با اجرای سازوکار جدید، کارفرما می‌تواند به شعبه تأمین اجتماعی مراجعه و بدون نیاز به مراجعه جداگانه به بانک‌ها، رفع انسداد حساب‌های مسدودشده را پیگیری کند.



میدری گفت: در ۱۴ ماهی که کشور درگیر جنگ بوده است، برخی کارگران به دلیل ناتوانی مالی کارفرمایان در پرداخت حق بیمه، با پرداخت‌نشدن سوابق بیمه‌ای خود مواجه شده‌اند. در رویه معمول، این کارگران باید ادعا مطرح می‌کردند و شکایت ثبت می‌شد تا موضوع بررسی شود. با اقدام جدید، افرادی که حق بیمه آنها در ۱۴ ماه گذشته یا در هر تعداد از ماه‌های این دوره پرداخت نشده است، می‌توانند بدون ثبت شکایت به شعب سازمان تأمین اجتماعی مراجعه کنند و حق بیمه معوق خود را بپردازند تا این مدت در سنوات خدمت آنها محاسبه شود.



وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابراز امیدواری کرد این اقدام که ویژه دوره جنگ است، گامی مثبت در جهت رضایت کارگران و کارفرمایان باشد.



تأکید بر آموزش خدمات غیرحضوری سازمان تامین اجتماعی با همکاری صداوسیما



میدری در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به بازدید از شعبۀ ۱۳ تامین اجتماعی یکی از مسائل مشاهده‌شده در این بازدید را مراجعه حضوری مردم با وجود غیرحضوری‌شدن بسیاری از خدمات این سازمان دانست و گفت: دلیل این وضعیت، اطلاع‌رسانی ناکافی و ارائه‌نشدن آموزش‌های لازم به مردم است.



وی گفت: سازمان تأمین اجتماعی باید با همکاری صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و از طریق ارائه بسته‌های آموزشی، استفاده از خدمات غیرحضوری را برای مردم تسهیل کند تا مراجعه به شعب برای دریافت خدماتی که امکان ارائه غیرحضوری آنها وجود دارد، به دلیل ناآگاهی از شیوه استفاده از این خدمات کاهش یابد. آموزش و اطلاع‌رسانی درباره درگاه‌های اینترنتی سازمان می‌تواند به مردم کمک کند از خدمات غیرحضوری در منزل استفاده کنند و در وقت و هزینه آنان صرفه‌جویی شود.