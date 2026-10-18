استاندار یزد: ما مسائل و دغدغه‌های پرستاران را با دقت شنیده‌ایم و برای پیگیری و تصمیم‌گیری به تهران منتقل خواهیم کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، استاندار یزد در بازدید از بیمارستان شهدای محراب، ضمن تجلیل از تلاش‌های شبانه‌روزی و فداکارانه پرستاران، بر عزم جدی مدیریت استان برای پیگیری مشکلات و مطالبات معیشتی این قشر زحمتکش تا حصول نتیجه تأکید کرد.

بابایی در جمع صمیمی پرستاران، با تبریک فرارسیدن روز پرستار گفت: همزمان با ولادت حضرت زینب کبری (س) و روز پرستار، حداقل کاری که می‌توانیم انجام دهیم این است که دست‌بوس پرستاران عزیزمان باشیم و به آنها خسته نباشید بگوییم. این قشر واقعاً زحمتکش هستند و با وجود شرایط سخت معیشتی امروز، فداکارانه و به صورت شبانه‌روزی پای کار مردم ایستاده‌اند.

استاندار یزد با اشاره به وجود برخی دغدغه‌ها و مشکلات در بدنه‌ی نظام سلامت و بخش‌های دولتی افزود: همه بخش‌های دولتی ما مسائل و مشکلاتی دارند و وظیفه داریم این دغدغه‌ها را بشنویم، به مقامات کشوری در تهران منتقل کنیم و پیگیر حل آنها باشیم. پرستاران نیز از جمله مجموعه‌هایی هستند که علاوه بر تحمل سختی‌ها و زحمات طاقت‌فرسای کاری، با مشکلاتی مواجهند که وظیفه داریم با تمام توان پیگیر رفع آنها باشیم.

وی با تشریح برنامه‌های استان برای رسیدگی به دغدغه‌های کادر درمان اظهار داشت: ما مسائل و دغدغه‌های پرستاران را با دقت شنیده‌ایم. علاوه بر جلساتی که هفته گذشته با این عزیزان داشتیم، در آینده نیز معاونت سیاسی استانداری جلسات مستمری را برگزار خواهد کرد تا کل مسائل جمع‌بندی شود؛ سپس این موارد را برای پیگیری و تصمیم‌گیری به تهران منتقل خواهیم کرد.