رئیس کل دادگستری مازندران در رزمایش جان‌فدایان ایران در ساری، بر وحدت ملت و آمادگی کشور برای مقابله با هرگونه تعرض تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، رئیس کل دادگستری مازندران در رزمایش بزرگ جان‌فدایان ایران در ساری، بر وحدت مردم، مسئولان و نیرو‌های مسلح در دفاع از استقلال و تمامیت ارضی کشور تأکید کرد.

عباس پوریانی با همراهی جمعی از معاونان، قضات و کارکنان دستگاه قضایی استان در این رزمایش حضور یافت و گفت: حضور مردم در چنین اجتماعاتی نشان‌دهنده هوشیاری، آگاهی و علاقه آنان به ایران و بیانگر دغدغه مشترک مردم و مسئولان برای حفظ یکپارچگی سرزمینی کشور است.

وی با اشاره به حضور اعضای شورای قضایی استان، نمایندگان کانون وکلا و کانون کارشناسان رسمی، اعضای کانون بسیج حقوقدانان و دیگر مجموعه‌های مرتبط افزود: این حضور، جلوه‌ای از وحدت و همبستگی ملی است.

رئیس کل دادگستری مازندران افزود: این حضور، پیامی روشن برای آمریکا، رژیم صهیونیستی و دیگر دشمنان ایران دارد؛ ملت ایران بیدار، هوشیار و وفادار به کشور خود است و در دفاع از استقلال، امنیت و تمامیت ارضی ایران، وحدت و انسجام خود را حفظ می‌کند.

پوریانی با بیان اینکه تک‌تک افراد حاضر در این اجتماع نمادی از اراده و ایستادگی ملت ایران هستند، تصریح کرد: حضور مردم در کنار یکدیگر نشان می‌دهد که دفاع از کشور، محدود به یک قشر یا گروه خاص نیست و همه ایرانیانی که دل در گرو میهن دارند، نسبت به آینده و امنیت ایران احساس مسئولیت می‌کنند.

رئیس کل دادگستری مازندران افزود: مردم ایران خواهان امنیت، آرامش و آینده‌ای روشن برای کشور خود هستند و اجازه نخواهند داد که تهدید‌های خارجی، وحدت ملی و انسجام جامعه را خدشه‌دار کند.

پوریانی با تأکید بر اهمیت همدلی میان مردم، مسئولان و نیرو‌های مسلح اظهار کرد: حفظ امنیت و استقلال کشور مستلزم همبستگی ملی، مسئولیت‌پذیری و همراهی همه بخش‌های جامعه است و حضور مردم در کنار نیرو‌های مسلح و مسئولان، جلوه‌ای از این انسجام به شمار می‌رود.

وی با اشاره به ضرورت هوشیاری در برابر تهدید‌های خارجی افزود: مردم ایران در طول تاریخ نشان داده‌اند که در مقاطع حساس، با حفظ وحدت و ایستادگی در کنار یکدیگر، از سرزمین و منافع ملی خود دفاع می‌کنند.

پوریانی تصریح کرد: دشمنان باید بدانند که ملت ایران در برابر هرگونه تعرض به کشور، بی‌تفاوت نخواهد بود و وحدت مردم، آمادگی نیرو‌های مسلح و همراهی مسئولان، ظرفیت دفاعی و بازدارندگی کشور را تقویت می‌کند.

وی تصریح کرد: پیام این اجتماع روشن است؛ ایران متعلق به ملت ایران است و مردم کشورمان خواهان استقلال، امنیت و حفظ تمامیت ارضی میهن خود هستند و هرگونه اقدام علیه کشور با واکنش متناسب و قاطع مواجه خواهد شد.

پوریانی با اشاره به حضور پرشور مردم در رزمایش «جان‌فدایان ایران» در ساری خاطرنشان کرد: آنچه امروز در این اجتماع به نمایش گذاشته شد، جلوه‌ای از تعلق خاطر مردم به میهن و عزم آنان برای پاسداری از امنیت و استقلال ایران اسلامی است.