جشن عاطفه‌ها با هدف تقویت روحیه همیاری و تعاون بین دانش‌آموزان، گسترش فرهنگ همدلی و مشارکت در تأمین نیاز‌های تحصیلی دانش‌آموزان نیازمند، در مدارس هرمزگان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خلیج فارس؛ منوچهر ضیایی مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان گفت: جشن عاطفه‌ها فرصتی برای ترویج فرهنگ کمک به همنوع و تقویت حس مسئولیت پذیری اجتماعی در میان دانش‌آموزان است تا با مشارکت در این حرکت خداپسندانه، در تأمین نیاز‌های تحصیلی همسالان خود سهیم شوند.

رئیس کمیته امداد منطقه دو بندرعباس نیز در این مراسم گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون، ۴۷ هزار بسته تحصیلی بین دانش‌آموزان زیر پوشش کمیته امداد در هرمزگان توزیع شده است.

مهدی دهقانی افزود: برای تهیه و توزیع این بسته‌های تحصیلی بیش از ۷۲ میلیارد تومان هزینه شده است.

وی گفت: ۴۷ هزار دانش آموز، زیرپوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) هستند.

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دهقانی با اشاره به اهمیت حمایت از دانش‌آموزان نیازمند افزود: تأمین لوازم تحصیلی یکی از اقدامات حمایتی کمیته امداد برای کمک به ادامه تحصیل دانش‌آموزان زیر پوشش این نهاد است.