براساس اعلام اداره کل هواشناسی خوزستان، در شبانه روز گذشته، رطوبت هوا در ۸ ایستگاه هواشناسی استان بیشتر از ۷۰ درصد ثبت شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، به نقل از اداره کل هواشناسی استان، در شبانه روز گذشته، بیشترین میزان رطوبت نسبی استان با ۹۴ درصد در آبادان ثبت شد.

پس از آبادان، شوش با ۷۸ درصد، کشاورزی اهواز با ۷۷ درصد، شادگان، گتوند و هندیجان هر کدام با ۷۴ درصد و ایذه با ۷۰ درصد، بیشترین میزان رطوبت را ثبت کردند.

همچنین حداکثر رطوبت نسبی در صفی‌آباد دزفول ۶۸ درصد، بندر ماهشهر ۶۶ درصد، هویزه ۶۳ درصد، بستان ۶۲ درصد، اهواز (فرودگاه) و بهبهان ۵۹ درصد، شوشتر ۵۸ درصد، رامشیر ۵۴ درصد، امیدیه ۵۳ درصد و مسجدسلیمان ۵۰ درصد گزارش شد.

این میزان در رامهرمز و لالی ۴۸ درصد، دزپارت ۴۵ درصد، آغاجاری ۴۰ درصد، حسینیه ۳۸ درصد و هفتکل ۳۱ درصد ثبت شد.

بر اساس این گزارش، میانگین رطوبت سطحی در ۲۳ ایستگاه هواشناسی خوزستان ۶۰.۱ درصد بوده و هفتکل با ۳۱ درصد، کمترین حداکثر رطوبت نسبی را در این مدت داشته است.