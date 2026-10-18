رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کهگیلویه وبویراحمد گفت: اجرای طرح سرشماری عمومی نفوس و مسکن از دوم آبان به مدت یک ماه برگزار می‌شود.

نشست هماهنگی سرشماری عمومی نفوس و مسکن در کهگیلویه و بویراحمد

نشست هماهنگی سرشماری عمومی نفوس و مسکن در کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، در نشست ستاد استانی سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۴۰۵، مسئولان اجرایی و مدیران دستگاه‌های مختلف بر ضرورت هماهنگی بین‌بخشی، تأمین امکانات مورد نیاز، اطلاع‌رسانی عمومی و توجه به ویژگی‌های جمعیتی مناطق مختلف استان برای اجرای دقیق این طرح تأکید کردند.

سهمگین، مدیرکل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، با تشریح آخرین اقدامات انجام‌شده برای اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن گفت: مرحله عمده گردآوری اطلاعات مبتنی بر داده‌های ثبتی انجام شده است و در مرحله میدانی، اطلاعات نمونه‌ای از ۱۰ درصد خانوارها جمع‌آوری می‌شود.

وی افزود: در استان، اطلاعات ۲۲ هزار و ۳۳۰ خانوار در ۹ شهرستان در چارچوب این طرح بررسی خواهد شد و حدود ۱۰۰ نفر از عوامل اجرایی در فرایند سرشماری مشارکت دارند.

سهمگین با اشاره به اهمیت همکاری دستگاه‌های اجرایی و مدیریت‌های شهرستانی اظهار داشت: اجرای موفق این طرح نیازمند هماهنگی مستمر، پشتیبانی از نیروهای آمارگیر و فراهم‌کردن امکانات مورد نیاز از جمله خودرو، تجهیزات، اسکان و تغذیه است.

وی تأکید کرد: سرشماری مسئولیتی ملی و بین‌دستگاهی است و کمیته‌های استانی و شهرستانی باید با همکاری همه بخش‌ها، زمینه اجرای دقیق و به‌موقع آن را فراهم کنند.

مدیر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان همچنین با اشاره به اینکه اطلاعات جمع‌آوری‌شده می‌تواند در شناخت ویژگی‌های جمعیتی، وضعیت سواد، شرایط سکونت، مالکیت یا اجاره مسکن، ویژگی‌های ساختمان، مصرف انرژی و مهاجرت مورد استفاده قرار گیرد، خواستار آموزش و نظارت کافی بر عملکرد آمارگیران شد.

وی ابراز امیدواری کرد: با مشارکت مؤثر دستگاه‌ها و مردم، استان بتواند عملکرد مطلوبی در اجرای این طرح ملی داشته باشد.

محمدی، معاون آمار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، نیز با تأکید بر ضرورت اطمینان‌بخشی به شهروندان درباره فرایند سرشماری گفت: آمارگیران دارای کارت شناسایی معتبر با نشان امنیتی و هولوگرام مرکز آمار ایران هستند و شهروندان باید هنگام مراجعه عوامل اجرایی، کارت شناسایی آنان را بررسی کنند.

وی خواستار اطلاع‌رسانی گسترده درباره شیوه اجرای سرشماری و نحوه شناسایی آمارگیران از طریق صداوسیما، زیرنویس‌های تلویزیونی و برنامه‌های اطلاع‌رسانی شد.

محمدی همچنین بر ضرورت هماهنگی با شوراهای تأمین استان و شهرستان‌ها و دستگاه‌های امنیتی و انتظامی تأکید کرد تا از سوءاستفاده‌های احتمالی به نام سرشماری جلوگیری شود و مردم با اطمینان بیشتری در این طرح مشارکت کنند.

بهشتی، فرماندار بویراحمد، نیز با اشاره به پراکندگی جغرافیایی جمعیت و ویژگی‌های سکونتی این شهرستان، خواستار برنامه‌ریزی دقیق برای زمان‌بندی مراجعه آمارگیران به مناطق مختلف شد تا از تداخل مراجعات جلوگیری و اطلاع‌رسانی لازم به ساکنان انجام شود.

وی با اشاره به گستردگی مناطق روستایی و پراکندگی سکونتگاه‌ها گفت: شناخت دقیق جمعیت و ویژگی‌های سکونتی برای برنامه‌ریزی خدمات عمومی، تخصیص اعتبارات و تعیین شاخص‌های توسعه روستایی اهمیت زیادی دارد.

فرماندار بویراحمد همچنین بر ضرورت توجه به جمعیت شناور و فصلی در مناطق گردشگرپذیر، از جمله سی‌سخت، و بررسی جابه‌جایی‌های فصلی جمعیت عشایری تأکید کرد.

بهشتی افزود: مهاجرت‌های موقت روستاییان به دلایل تحصیل، اشتغال و دسترسی به خدمات باید در تحلیل اطلاعات جمعیتی مورد توجه قرار گیرد؛ همچنین در برخی مناطق، با وجود قرارگرفتن در محدوده شهری، ساختار سکونت همچنان ویژگی‌های روستایی دارد؛ بنابراین توجه به محدوده‌ها، نام‌گذاری محلات و ویژگی‌های واقعی سکونتگاه‌ها در جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات ضروری است.

در ادامه این نشست، رحمانی، استاندار، با تأکید بر اهمیت سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۴۰۵ گفت: برنامه‌ریزی برای پیشرفت و توسعه کشور بدون برخورداری از اطلاعات آماری دقیق و قابل اتکا امکان‌پذیر نیست و برای تعیین اهداف توسعه‌ای باید وضعیت موجود در بخش‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و اشتغال به‌درستی مشخص شود.

وی با اشاره به برنامه‌های پنج‌ساله توسعه کشور افزود: اطلاعات آماری دقیق، مبنای ارزیابی وضعیت کشور در بخش‌ها و زیربخش‌های مختلف و تعیین اهداف برنامه‌های توسعه‌ای است. سرشماری‌های عمومی نفوس و مسکن، کشاورزی و عشایری نیز از مهم‌ترین ابزارهای تأمین این اطلاعات به شمار می‌روند.

استاندار با اشاره به تغییر روش سرشماری در بسیاری از کشورهای جهان از شیوه میدانی به روش ثبتی‌مبنا اظهار داشت: استفاده از اطلاعات ثبت‌شده می‌تواند پوشش جمعیتی را بهبود دهد، برخی خطاهای ناشی از سرشماری میدانی را کاهش دهد و کارآمدی و بهره‌وری فرایند گردآوری اطلاعات را افزایش دهد.

رحمانی افزود: کشورمان نیز در نظر دارد سرشماری عمومی نفوس و مسکن را برای نخستین بار به روش ثبتی‌مبنا اجرا کند؛ بنابراین همه عوامل اجرایی باید با دقت و آمادگی کامل برای اجرای مطلوب این طرح تلاش کنند.

وی با اشاره به شرایط حساس کشور و ضرورت آمادگی دستگاه‌ها برای انجام مسئولیت‌های مختلف تأکید کرد: همه عوامل اجرایی باید تمام توان خود را به کار گیرند تا سرشماری با کمترین خطا و بالاترین کیفیت اجرا شود.

استاندار با تشریح ساختار اجرایی سرشماری در استان گفت: برای اجرای این طرح حدود ۱۰۰ نفر پیش‌بینی شده‌اند که شامل ۵۰ آمارگیر، ۱۲ کارشناس فنی، سه معاون فنی و ۳۵ نفر از عوامل ستاد استانی و شهرستانی هستند. همچنین ۴۵ دستگاه خودرو برای پشتیبانی عملیات در نظر گرفته شده است.

رحمانی با اشاره به فراهم بودن مقدمات فنی و اجرایی سرشماری افزود: تجربه اجرای طرح‌های آماری پیشین، از جمله سرشماری کشاورزی، ظرفیت مناسبی برای اجرای موفق این مأموریت فراهم کرده است و دستگاه‌های اجرایی باید در تأمین به‌موقع امکانات مورد نیاز همکاری کنند.

وی بر ضرورت هماهنگی مستمر میان ستاد استانی و ستادهای شهرستانی تأکید کرد و گفت: این هماهنگی باید در تمام مدت اجرای طرح ادامه داشته باشد و در صورت تمدید زمان سرشماری نیز همکاری‌ها با همان جدیت دنبال شود.

رحمانی از فرمانداران خواست ستادهای شهرستانی سرشماری را به‌موقع تشکیل دهند، وظایف و اولویت‌های هر بخش را مشخص کنند و در طول اجرای طرح، نشست‌های روزانه با اعضای ستاد برای بررسی مسائل و رفع مشکلات احتمالی برگزار کنند.

وی افزود: فرمانداران باید موانع احتمالی اجرای سرشماری را شناسایی و مسائل را به دبیرخانه ستاد استانی در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی منعکس کنند تا پیگیری و تصمیم‌گیری لازم برای رفع مشکلات انجام شود.

استاندار همچنین بر نقش مجموعه مدیریت عمرانی استان، دفتر امور روستایی و شهری، فرمانداران و بخشداران در پشتیبانی از سرشماری تأکید کرد و گفت: دهیاری‌های مناطق مشمول طرح باید برای همکاری با عوامل سرشماری آماده شوند و آموزش‌های مورد نیاز به مسئولان محلی ارائه شود.

رحمانی با تأکید بر مسئولیت دستگاه‌های اجرایی در تأمین امکانات مورد نیاز طرح اظهار داشت: دستگاه‌های استانی و شهرستانی باید در فراهم‌کردن وسایل نقلیه، اسکان و تغذیه نیروهای آمارگیر، تجهیزات و دیگر نیازهای اعلام‌شده از سوی ستادهای سرشماری همکاری لازم را داشته باشند.

وی با اشاره به نقش شرکت‌های نفت، گاز و پتروشیمی، شرکت پخش فرآورده‌های نفتی، آب و فاضلاب، آب منطقه‌ای، جهاد کشاورزی، منابع طبیعی، دانشگاه علوم پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، بنیاد مسکن، راهداری و راه و شهرسازی افزود: این دستگاه‌ها و دیگر نهادهای مرتبط باید برای تأمین امکانات و نیازهای اجرایی سرشماری پیش‌قدم شوند.

استاندار همچنین از آموزش‌وپرورش، امور مالیاتی، ثبت اسناد، سازمان زندان‌ها، بهزیستی، میراث فرهنگی و گردشگری و ورزش و جوانان به‌عنوان دیگر دستگاه‌های مورد انتظار برای همکاری نام برد.

رحمانی تصریح کرد: تعداد خودروهای مورد نیاز هر دستگاه و محل استقرار آن‌ها باید با هماهنگی ستاد سرشماری مشخص و به فرمانداران اعلام شود. اولویت با تأمین خودرو از داخل همان شهرستان است؛ اما در صورت کمبود امکانات، شهرستان‌های نزدیک باید برای رفع نیازها همکاری کنند.

وی تأکید کرد: خودروهای اختصاص‌یافته باید تا پایان عملیات سرشماری در اختیار ستادهای استانی و شهرستانی باقی بمانند و دستگاه‌های مسئول موظف‌اند در صورت بروز نقص فنی یا هرگونه مشکل، در کوتاه‌ترین زمان ممکن برای رفع ایراد یا جایگزینی خودرو اقدام کنند تا روند اجرای سرشماری با اختلال مواجه نشود.

استاندار در ادامه خواستار برگزاری نشست ویژه شورای تأمین در شهرستان‌ها برای بررسی ملاحظات امنیتی و مسائل مرتبط با اجرای سرشماری شد و تأکید کرد: فرمانداران باید با حضور مسئولان ذی‌ربط، مسائل و نیازهای مرتبط را بررسی کنند تا تصمیم‌های لازم برای پشتیبانی از اجرای طرح اتخاذ شود.

رحمانی با قدردانی از همکاری شرکت پست و برخی دستگاه‌های اجرایی در مراحل آماده‌سازی طرح گفت: انتظار می‌رود همه دستگاه‌ها به تعهدات خود در چارچوب تقسیم کار انجام‌شده پایبند باشند و اقدامات محول‌شده را در مهلت تعیین‌شده به انجام برسانند.