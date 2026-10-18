به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ رئیس سازمان بسیج دانش‌آموزی با تشریح برنامه‌های افتتاحیه اردو‌های راهیان نوردانش‌آموزی در استان ایلام اظهار کرد: افتتاحیه این اردو‌ها؛ هشتم آبان امسال برگزار می‌شود و اعزام دانش‌آموزان دختر از ۱۴ آبان آغاز خواهد شد.

وی با بیان این که اعزام دانش‌آموزان دختر به مدت ۲۰ روز در سراسر کشور انجام می‌شود، افزود: پس از پایان این مرحله، اعزام دانش‌آموزان پسر به مناطق عملیاتی جنوب کشور در دستور کار قرار می‌گیرد.

مسلمی با اشاره به برنامه‌ریزی برای حضور دانش‌آموزان در سه یادمان اصلی هویزه، بیت‌المقدس و شلمچه، تصریح کرد: برنامه‌های ویژه‌ای با محوریت شهدا و روایت اقتدار نیز برای این اردو‌ها پیش‌بینی شده است.

رئیس سازمان بسیج دانش‌آموزی کشور درباره تفاوت برنامه‌های امسال با سال‌های گذشته، تشریح کرد: با توجه به جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان؛ یکی از محور‌های اصلی اردوها، تبیین این رویداد‌ها و آشنایی دانش‌آموزان با ابعاد جنگ شناختی است.

وی ادامه داد: در این اردو‌ها، روایت روشنی از تحولات و تجربه‌های جنگی و همچنین شیوه‌های اثرگذاری جنگ شناختی دشمن در اختیار دانش‌آموزان قرار می‌گیرد.

همچنین سردار سیدصادق حسینی، فرمانده سپاه امیرالمؤمنین استان ایلام، گفت: مراسم افتتاحیه اعزام اردو‌های راهیان نور دانش‌آموزی در استان ایلام، ۱۱ آبان‌ماه در یادمان شرهانی شهرستان دهلران برگزار می‌شود.