مدیر امور اراضی گیلان از بررسی مفاد قانون ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و مشکلات اجرایی آن، با حضور نمایندگان امور اراضی استان‌های اردبیل، زنجان و قزوین در رشت خبر داد.

دومین دوره آموزشی قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» در گیلان دومین دوره آموزشی قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» در گیلان دومین دوره آموزشی قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» در گیلان دومین دوره آموزشی قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» در گیلان دومین دوره آموزشی قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» در گیلان دومین دوره آموزشی قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» در گیلان دومین دوره آموزشی قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» در گیلان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سمانه ادبی مهذب گفت: در دومین دوره آموزشی قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» در گیلان که از دیروز با حضور روسای امور اراضی استان‌های زنجان، قزوین و اردبیل کار خود را در رشت آغاز کرده و تا فردا ادامه دارد، اهمیت این قانون و مسائل و مشکلات مرتبط با نحوه اجرای آن بررسی می‌شود.

وی افزود: در این جلسه، مفاد این قانون و مسائل موجود در مسیر اجرای آن بین همکاران تبادل نظر می‌شود تا راهکار درستی برای هرچه بهتر اجرایی کردن این قانون در نظر گرفته شود.