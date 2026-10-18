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مدیر امور اراضی گیلان از بررسی مفاد قانون ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و مشکلات اجرایی آن، با حضور نمایندگان امور اراضی استانهای اردبیل، زنجان و قزوین در رشت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سمانه ادبی مهذب گفت: در دومین دوره آموزشی قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» در گیلان که از دیروز با حضور روسای امور اراضی استانهای زنجان، قزوین و اردبیل کار خود را در رشت آغاز کرده و تا فردا ادامه دارد، اهمیت این قانون و مسائل و مشکلات مرتبط با نحوه اجرای آن بررسی میشود.
وی افزود: در این جلسه، مفاد این قانون و مسائل موجود در مسیر اجرای آن بین همکاران تبادل نظر میشود تا راهکار درستی برای هرچه بهتر اجرایی کردن این قانون در نظر گرفته شود.