

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، این ممنوعیت تنها به تماشاگران محدود نمی‌شود و خبرنگاران، عکاسان، فیلمبرداران و حتی مدیران مرد باشگاه‌ها را نیز در بر می‌گیرد.

این موضوع در حالی رخ داده که موعود بنیادی‌فر قرار بود داور VAR دربی روز جمعه بانوان باشد و با این نامه، کمیته داوران باید تصمیم جدیدی در خصوص تیم داوری این دیدار بگیرد.

نکته جالب این است که هیچ قانونی مبنی بر ممنوعیت حضور آقایان در ورزشگاهی که محل مسابقات بانوان است نداریم. ضمن اینکه تمامی مسابقات فوتبال بانوان با حجاب اسلامی برگزار می‌شود.

در هر صورت مدیران باشگاه‌ها برای ارزیابی تیم‌های خود این فرصت را داشتند تا بازی‌های تیم‌های خود را از نزدیک ببینند.