به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، شرکت‌کنندگان در رزمایش جان‌فدایان ساری با سردادن شعار‌ها و خواندن اشعار حماسی، بر ایستادگی در برابر تهدید‌ها و دفاع از خاک ایران تأکید کردند.

یکی از شرکت‌کنندگان در این رزمایش گفت: پیام ما به کشور‌های جهان روشن است؛ ما به هر قیمتی کوتاه نمی‌آییم.

حاضران در این اجتماع همچنین با سردادن شعار «مرگ بر آمریکا»، مخالفت خود را با سیاست‌های این کشور اعلام کردند و بر آمادگی برای دفاع از ایران تأکید داشتند.

خواندن اشعار حماسی با اشاره به چهره‌های تاریخی ایران، از دیگر بخش‌های این حضور بود؛ اشعاری که بر فداکاری برای حفظ خاک و سرزمین ایران تأکید داشت.