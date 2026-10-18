به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، احمد میدری، به همراه غلامحسین محمدی سرپرست سازمان تامین اجتماعی از شعبه ۱۳ این سازمان بازدید کردند. میدری با مراجعان و متقاضیان خدمت حاضر در شعبه گفت‌و‌گو و دستور بررسی و انجام درخواست‌های آنان را صادر کرد.

وزیر کار در این بازدید بر تسریع انجام فرایند‌های مرتبط با مستمری‌بگیران و بازنشستگان، گسترش خدمات غیرحضوری سازمان و آموزش روش‌های انجام آن به جامعه مخاطب و همچنین تسریع رسیدگی به امور کارگاه‌های آسیب‌دیده تاکید کرد.

میدری در جریان این بازدید با اشاره به آسیب‌پذیری بنگاه‌های اقتصادی و واحد‌های تولیدی در طول جنگ دوازده روزه گفت: از خردادماه ۱۴۰۴ و هم‌زمان با آغاز جنگ دوازده‌روزه بیش از ۱۳ هزار کارگاه موفق به ارسال فهرست و پرداخت حق بیمه کارکنان در مهلت مقرر نشدند که مجموع تعداد بیمه‌شدۀ این دسته از بنگاه‌ها در مجموع یک میلیون نفر بوده است.

وی افزود: این دسته از کارگاه‌ها در یک یا چند ماه از دوره خرداد ۱۴۰۴ تا مرداد ۱۴۰۵، موفق به ارسال فهرست و پرداخت حق بیمه کارکنان خود در مهلت مقرر نشدند؛ موضوعی که موجب بروز مشکلات در ثبت سوابق بیمه‌ای و افزایش نگرانی و مشکلات کارکنان این کارگاه‌ها شده بود. برای تسهیل و تسریع در ثبت سوابق بیمه‌ای کارکنان و رفع مشکلات ناشی از عدم ارسال فهرست و پرداخت حق بیمه در دوره چهارده ماهه مذکور، سازمان تأمین اجتماعی تمهیدات ویژه‌ای برای کارفرمایان این کارگاه‌ها (به استثنای کارگاه‌های پیمانکاری) در نظر گرفته است.

میدری گفت: مقرر شده است کارفرمایان مشمول با مراجعه حضوری به شعب سازمان تأمین اجتماعی، ارائه مستندات اشتغال و حقوق‌بگیری کارکنان در ماه‌های فاقد فهرست بیمه و پرداخت حق بیمه و سایر تعهدات قانونی مربوط، نسبت به تعیین تکلیف فهرست‌های معوق اقدام کنند. همچنین کارفرمایان مشمول باید برای بررسی درخواست خود نامه رسمی درخواست همراه با توضیح دلایل عدم ارسال فهرست بیمه، اسناد و مدارک مالی مربوط به پرداخت حقوق کارکنان، مدارک حضور و غیاب کارکنان مربوط به ماه‌هایی که فهرست بیمه ارسال نشده و مستندات احراز اشتغال افراد را به شعب مربوطه خود در تأمین اجتماعی ارائه کنند.

وزیر کا و رفاه اجتماعی در پایان افزود: بر اساس رویه‌های جاری سازمان تأمین اجتماعی، رسیدگی به وضعیت بیمه‌ای کارکنانی که فهرست حق بیمه آنان در موعد مقرر ارسال نشده، مستلزم طی فرآیند‌های اداری و رسیدگی‌های قانونی است که علاوه بر طولانی شدن زمان ثبت سوابق، می‌تواند بر اساس ماده ۴۰ قانون تأمین اجتماعی، تعهدات مالی بیشتری را برای کارفرمایان به همراه داشته باشد. همچنین اجرای این تصمیم می‌تواند ضمن تسریع در ثبت و تکمیل سوابق بیمه‌ای کارکنان، از طولانی شدن فرآیند‌های رسیدگی جلوگیری کرده و زمینه تعیین تکلیف وضعیت بیمه‌ای حدود یک میلیون بیمه‌شده در بیش از ۱۳ هزار کارگاه را فراهم کند.