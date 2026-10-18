استاندار یزد، رادیو را ابزاری ارزشمند برای انتقال دغدغه‌های مردم، پاسخگویی مدیران و بستری برای پویایی و توسعه همه‌جانبه استان دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمدرضا بابایی به مناسبت سالروز تأسیس «رادیو یزد»، ضمن قدردانی از تلاش‌های همکاران صدای مرکز استان، نقش این رسانه را در پیشبرد اهداف استان بسیار برجسته توصیف کرد و گفت: صداوسیما و به‌ویژه صدای یزد، نقش بسیار مؤثری در توسعه همه‌جانبه استان دارند. رادیو بهترین ابزاری است که هم دغدغه‌ها و مشکلات جامعه را از زبان مردم به گوش مدیران می‌رساند و هم بستر مناسبی برای پاسخگویی دولتمردان به مطالبات شهروندان فراهم می‌کند.

استاندار یزد با اشاره به جایگاه فرهنگی رسانه استانی افزود: رادیو یزد فراتر از یک رسانه، حکم یک دانشگاه و مجموعه قوی فرهنگی را دارد. حضور چهره‌های فرهیخته و کارشناسان حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در این رسانه و طرح موضوعات مختلف، زمینه‌ساز پویایی و رشد جامعه می‌شود.

بابایی با اشاره به اثرگذاری برنامه‌های رادیو در پیگیری مشکلات استان گفت: ما قدردان زحمات تمامی همکاران عزیز در صدای یزد هستیم.