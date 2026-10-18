معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری مردی خبر داد که با معرفی دروغین خود به عنوان مدیر یک تور مسافرتی، زنی ۳۳ ساله را در جریان سفر به ترکیه مورد آزار و اذیت قرار داده بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، پرونده‌ای با موضوع آزار و اذیت جنسی با شکایت زنی ۳۳ ساله روی میز کارآگاهان اداره شانزدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت. شاکی در اظهارات خود به پلیس گفت که از طریق شبکه اجتماعی اینستاگرام با یک تور مسافرتی آشنا شده، اما پس از جا ماندن از گروه در نقطه مرزی، فردی با ادعای مدیریت تور به سراغ او رفته است. این فرد به بهانه نبود اتاق در هتل، زن جوان را وادار به انتظار کرده و پس از خوراندن نوشیدنیِ مسموم و بیهوش کردن وی، نقشه شیطانی خود را اجرا کرده است.

سرهنگ مرتضی نثاری، معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ، در تشریح روند رسیدگی به این پرونده اظهار کرد: کارآگاهان اداره شانزدهم با انجام اقدامات فنی، رصد ارتباطات تلفنی و تحقیقات میدانی گسترده، موفق شدند مخفیگاه متهم را در تهران شناسایی کنند.

وی افزود: متهم در یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه دستگیر شد و در همان بازجویی‌های اولیه، لب به اعتراف گشود و اتهام انتسابی را پذیرفت.

سرهنگ نثاری در پایان خاطرنشان کرد: متهم پس از تکمیل پرونده و مستندات قانونی، جهت سیر مراحل قضایی به مراجع ذی‌صلاح معرفی شد.