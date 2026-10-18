فرمانده انتظامی خرمشهر از دستگیری ۳۰ سارق و ۶ خرده‌فروش مواد مخدر در اجرای طرح امنیت محله‌محور و کشف ۵۲ فقره سرقت در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ سرهنگ علی رحیمی گفت: طرح امنیت محله‌محور با هدف ارتقای امنیت عمومی، افزایش احساس امنیت شهروندان و مقابله با جرائم خرد، با تمرکز بر شناسایی و دستگیری سارقان و عوامل توزیع مواد مخدر در سطح شهرستان خرمشهر اجرا شد.

وی افزود: در جریان اجرای این طرح، مأموران انتظامی موفق به دستگیری ۳۰ سارق شدند که در بررسی‌های انجام‌شده، ۵۲ فقره سرقت کشف و اقدامات قانونی لازم در این زمینه انجام شد.

فرمانده انتظامی خرمشهر همچنین از دستگیری ۶ خرده‌فروش مواد مخدر خبر داد و گفت: در بازرسی‌های انجام‌شده از متهمان، یک کیلو و ۲۰۰ گرم انواع مواد مخدر که به‌صورت خرد و در بسته‌های آماده توزیع نگهداری می‌شد، کشف شد.

سرهنگ رحیمی با تأکید بر تداوم اجرای طرح‌های هدفمند انتظامی تصریح کرد: پلیس با بهره‌گیری از ظرفیت‌های اطلاعاتی و عملیاتی، برخورد با سارقان و توزیع‌کنندگان مواد مخدر را با جدیت دنبال می‌کند و اجازه نخواهد داد اقدامات مجرمانه این افراد، آرامش و امنیت شهروندان را خدشه‌دار کند.