به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، حجت‌الاسلام علی علیزاده، کارشناس دینی، در این نشست که با اجرای نجم‌الدین شریعتی و حضور جمعی از علاقه‌مندان برگزار شد، با اشاره به فراز و نشیب‌های زندگی حضرت زینب (س) گفت: زندگی ایشان را می‌توان جلوه‌ای عینی از سنت‌های الهی از سنت نصرت الهی تا سنت ابتلا و تدریج دانست. شاید به کسی در این عالم به اندازه حضرت زینب (س) سخت نگذشته باشد، اما در عین حال، نمی‌توان از عمق نگاه توحیدی ایشان به حوادث زندگی غافل شد.

وی با اشاره به ضرورت بازنگری در نوع نگاه انسان به اتفاقات پیرامون خود، دو پرسش را برای مواجهه با حوادث زندگی مهم دانست و بیان کرد: نخست باید از خود بپرسیم این اتفاق چه چیزی برای فهمیدن به ما می‌آموزد و سپس از خداوند بخواهیم که در این موقعیت چه رفتاری از ما انتظار دارد.

علیزاده با بیان اینکه چنین نگاهی در زندگی حضرت زینب (س) آشکار است، افزود: آنچه اهمیت دارد، صرفاً احساس شخصی انسان در برابر حوادث نیست، بلکه این است که بداند در هر موقعیت چه وظیفه‌ای بر عهده دارد. حضرت زینب (س) در شرایط دشوار پس از واقعه عاشورا نیز درگیر این مسئله بود که در آن موقعیت چه باید بکند و چگونه پیام امام حسین (ع) را به دیگران برساند.

این کارشناس دینی با اشاره به حضور حضرت زینب (س) در کوفه پس از واقعه عاشورا، به سخنان ایشان در برابر عبیدالله بن زیاد پرداخت و گفت: حضرت زینب (س) پس از تحمل آن همه مصیبت، در برابر حاکم کوفه ایستاد و سخن گفت. این ایستادگی را باید با شناخت نگاه توحیدی ایشان فهمید؛ نگاهی که در آن، ظاهر حوادث و برداشت‌های معمول از پیروزی و شکست، معیار نهایی قضاوت نیست.

حجت‌الاسلام علیزاده با اشاره به نمونه‌هایی از تاریخ اسلام، تفاوت نگاه مؤمنان به حوادث را یادآور شد و اظهار کرد: در مواجهه با اتفاقات پیرامونی، ممکن است گروهی از ظاهر ماجرا نتیجه بگیرند که شکست خورده‌اند، اما کسانی که به وعده‌های الهی توجه دارند، همان موقعیت را از زاویه دیگری می‌بینند.

وی با اشاره به آیات قرآن درباره مواجهه مؤمنان با شرایط دشوار، توضیح داد: هنگامی که گروه‌های مختلف برای مقابله با مسلمانان گرد هم آمدند، برخی از ظاهر ماجرا دچار ترس شدند، اما گروهی دیگر این اتفاق را نشانه تحقق وعده‌های الهی می‌دانستند. مسئله این است که انسان با چه نگاهی به حوادث نگاه می‌کند و آیا در مواجهه با خبر‌ها و اتفاقات، امیدش به وعده‌های الهی بیشتر می‌شود یا ترس بر او غلبه می‌کند.

این کارشناس دینی با اشاره به سخنان رهبر شهید (رحمت الله علیه) درباره فراز و نشیب‌های تاریخی، گفت: هیچ دوره‌ای از تاریخ خالی از گردنه‌ها و فتنه‌ها نبوده است. مهم این است که انسان بتواند این مسیر را با ثبات و آرامش طی کند و در شرایط دشوار، نگاه خود را به ظاهر حوادث محدود نکند.

علیزاده با اشاره به مفهوم ابتلا در زندگی انسان، ترس را یکی از موقعیت‌هایی دانست که آدمی در دنیا با آن مواجه می‌شود و بیان کرد: انسان ممکن است از فقر، بیماری، مرگ و مسائل گوناگون زندگی بترسد، اما پرسش مهم این است که در چنین شرایطی چه واکنشی نشان می‌دهد و چگونه به خداوند اعتماد می‌کند.

وی با اشاره به نمونه‌هایی از زندگی حضرت موسی (ع) در قرآن، خاطرنشان کرد: خداوند در موقعیت‌های مختلف، پیامبران خود را با ترس و دشواری مواجه می‌کند و در عین حال، آنان را به آرامش فرامی‌خواند. این موضوع نشان می‌دهد که مواجهه با ترس، بخشی از مسیر زندگی انسان است و مهم آن است که در چنین موقعیت‌هایی اعتماد خود را به خداوند از دست ندهد.

این کارشناس دینی با تأکید بر اینکه انسان نباید خود را تنها عامل و تدبیرکننده همه اتفاقات زندگی بداند، گفت: گاهی وقتی می‌پرسیم که «چه باید بکنیم؟»، تصور می‌کنیم همه امور به تصمیم و اقدام ما وابسته است؛ در حالی که باید نقش خداوند را در زندگی ببینیم و از خود بپرسیم در این شرایط چه وظیفه‌ای داریم.

وی با اشاره به نمونه‌هایی از رفتار انسان‌های اهل مراقبه در مواجهه با مشکلات، افزود: تفاوت در نگاه به حوادث می‌تواند رفتار انسان را تغییر دهد. کسی که همه‌چیز را صرفاً از دریچه زیان و منفعت ظاهری می‌بیند، با هر اتفاق دشوار دچار اضطراب می‌شود، اما نگاه توحیدی به او کمک می‌کند تا در کنار انجام وظایف خود، آرامش بیشتری داشته باشد.

خانم لبافی: علیزاده با اشاره به اینکه این نگاه نباید به رضایت از عملکرد شخصی منجر شود، تصریح کرد: انسان باید نسبت به رفتار و عملکرد خود حساس و منتقد باشد، اما در برابر مقدرات الهی رضایت داشته باشد. این دو موضوع با یکدیگر منافاتی ندارند.

در بخش دیگری از این نشست، کتاب «عقیله» نوشته الهام امین بررسی شد. این کتاب با پرداختن به زندگی حضرت زینب (س)، از دوران ولادت تا همراهی با امام حسین (ع) و حوادث پس از واقعه عاشورا، به روایت ابعاد مختلف شخصیت ایشان می‌پردازد.

در این نشست همچنین به دشواری‌های زندگی حضرت زینب (س) و مسئولیت ایشان در انتقال پیام عاشورا اشاره شد؛ شخصیتی که رحلت پیامبر اکرم (ص)، شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، شهادت امیرالمؤمنین (ع) و امام حسن مجتبی (ع) و سپس واقعه کربلا را تجربه کرد و پس از آن، مسئولیت همراهی کاروان اسرا و تبیین حوادث عاشورا را بر عهده گرفت.

ششمین نشست باب‌الکتاب با هدف بررسی کتابی مرتبط با مناسبت‌های دینی و آشنایی بیشتر علاقه‌مندان با شخصیت حضرت زینب (س)، در فروشگاه کتاب به‌نشر در باب‌الجواد حرم مطهر رضوی برگزار شد.

این نشست‌ها به‌صورت ماهانه و با محوریت معرفی و بررسی آثار رضوی انتشارات به‌نشر برگزار می‌شوند.